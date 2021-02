Ejecutan a sobrino del narco Osiel Cárdenas por supuesto ajuste de cuentas

Escuchar Nota

Matamoros.- Un grupo de pistoleros emboscó y ejecutó a Enrique Cárdenas, sobrino del ex líder del Cártel del Golfo, esta mañana en la Avenida Marte R. Gómez, en una céntrica zona de Matamoros, Tamaulipas.



Fuentes allegadas a la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmaron el asesinato de Enrique Cárdenas.



El crimen habría ocurrido en presencia de la esposa y sus hijos, quienes habrían resultado ilesos.



Hasta esta tarde la Fiscalía no reportaba el hecho ni la vocería del Grupo de Coordinación para la Paz y Seguridad de Tamaulipas.



Pero la ejecución tenía en alerta a las diversas corporaciones ante la posible reacción violenta de la célula delictiva Escorpiones en contra de los autores del asesinato, presuntamente sus rivales Ciclones.



Las fuentes no aportaron el segundo apellido del occiso, pero señalaron que es hijo del extinto Homero Cárdenas Guillén.



Homero era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, pero en el 2015 falleció tras practicarse una cirugía de liposucción en Monterrey.



Actualmente, Enrique era subordinado de su primo Alfredo Cárdenas (hijo de Rafael Cárdenas Guillén), quien está a cargo de la facción principal del CDG en Matamoros.



Las versiones extraoficiales señalan que Enrique "Quique" Cárdenas habría sido ultimado por un grupo de pistoleros al servicio de Evaristo Cruz "El Vaquero", quien formó su propio grupo delictivo (Ciclones) y disputa la plaza a los Cárdenas Guillén, que formaron a los Escorpiones.



En 2010, el notorio ex jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue condenado a 25 años en una prisión federal por su papel en el tráfico de estupefacientes y uso de la violencia y la intimidación.



Está cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad de Colorado.