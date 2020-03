Ejército y Marina manejarán hospitales en la emergencia: AMLO

Escuchar Nota

Sin adelantar vísperas, nos estamos preparando para enfrentar la etapa crítica del #coronavirus. pic.twitter.com/kEhX1FCDRk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2020

"Decirles que estamos preparados, es importante guardarla calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante y sacar adelante al país, los mexicanos somos mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos, ponernos de pie de inmediato" , dijo el mandatario



Al dar a conocer quepara la atención a población abierta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo queAl mismo tiempo acotó ", porque vamos a salvar este obstáculo, enfrentar el coronavirus, pero también cuidando que no se nos quede la economía muy deteriorada que no se nos deprecie mucho el peso,que no tengamos desempleo, que podamos pronto recuperarnos".Acompañado del gobernador del estado,, del responsable actual del hospital y el jefe militar, mediante un video difundido en sus redes sociales, López Obrador anunció que dio instrucciones a la secretaria deReconoció que en algunos de los diez hospitales. Operarán de forma coordinada con las otras unidades médicas que están bajo administración del Insabi, el ISSSTE, el IMSS o Pemex.Solo que, refiriendo que al país lo caracteriza el humanismo. Recordó que este sábado se comunicó con su homólogo estadounidense Donald Trump vía telefónica para plantearle, entre otros aspectos, que una vez pasada la coyuntura del coronavirus, se instrumente lo más rápido posible el nuevo tratado comercial.