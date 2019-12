El 2019… el año más violento en la gestión de ‘El Bronco’

“Hay grupos que no pertenecen a un cártel de los tradicionales, pero están formándose, se están creando nuevos grupos delictivos”, afirmó el funcionario estatal.



“Son tres, pero no les voy a dar publicidad y no les voy a decir los nombres”, alegó.



“Tiene que ver con el crimen organizado (el repunte de violencia)”, manifestó.



“Se reducen unos y crecen otros, o se cambian de bando como los Tigres y los Rayados”, aseveró.



“No quiere decir que vengan de otra parte, se forman, se autonombran”, expuso.



"El Bronco" dijo que el cierre del Penal del Topo Chico también generó una recomposición de los grupos delincuenciales.



“Cerrar el Penal también genera una recomposición de los grupos delincuenciales”, estableció.



El 2019 figurará como el año más violento desde que el gobernador,asumió el poder en el estado de Nuevo León.De acuerdo con datos de la propia Fiscalía General de Justicia estatal, la entidad suma, de enero a diciembre del presente año,y todavía faltan por contabilizar los del mes de diciembre.y ese año, que no gobernó por completo, cerró con un total de 644 homicidios dolosos contra 656 del 2016 y 825 del 2018.Las autoridades estatales han adjudicado la racha violenta que vive la entidad primero a la disputa del territorio por la venta de droga y también al surgimiento de tres nuevos grupos delictivos en la entidad.A mediados de noviembre, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Aldo Fasci Zuazua aseguró, tras una ola de siete crímenes violentos en un solo día y la aparición de tres cuerpos desmembrados, que el repunte de violencia en la entidad se debía a la aparición de pequeños grupos de narcodistribuidores.Sin embargo, Fasci Zuazua se negó a dar el nombre de las nuevas agrupaciones que se están gestando para no darles publicidad.Fasci Zuazua en reiteradas ocasiones ha señalado que los asesinatos violentos están relacionados con la venta de droga.Tan solo unos días después de las declaraciones de su Secretario de Seguridad, el Bronco también afirmó que hay nuevos grupos delictivos que han surgido en el estado y se pelean la distribución de los enervantes.Sin embargo, advirtió, que eso no quiere decir que existan más agrupaciones delictivas.Añadió que hay escisiones de los grupos por sus competencias.Durante el 2019 al estado volvieron los cuerpos desmembrados que aparecieron en la vía pública en el interior de bolsas o contenedores, así como ataques incendiarios a automóviles estacionados en el ayuntamiento de San Pedro.Con información de Excélsior