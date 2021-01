El 2020 en música: lo más escuchado en Spotify

Escuchar Nota

"Tusa", de Karol G y Nicki Minaj

"Blinding Lights", de The Weeknd

"Safaera", de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow

"Hawái", de Maluma

"Dance Monkey", de Tones and I

"Sigues con Él", de Arcangel, Dimelo Flow y Sech

"Yo Perreo Sola", de Bad Bunny

"Pa' Olvidarme de Ella", de Piso 21 y Christian Nodal

"Rojo", de J Balvin

"Si Veo a tu Mamá", de Bad Bunny

"Morado", de J Balvin

"Vete", de Bad Bunny

"Azul", de J Balvin

"Ignorantes", de Bad Bunny y Sech

"Don't Start Now", de Dua Lipa

Armamos una playlist de los 15 temas más sonados en México durante este 2020, con rolas como "Tusa", "Blinding Lights", "Safaera" y "Hawái", entre otras. No te pierdas este resumen del año en música.Esta canción fue escrita por Keityn, Karol G y Minaj y producida por Ovy On The Drums. Fue lanzada el 7 de noviembre del 2019.Karol le propuso a Nicki el tema a través de Instagram en el verano del 2019; la rapera quedó encantada con el concepto, tanto que trabajó su parte en menos de una hora.Se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad de América Latina; en el listado Billboard Hot 100, alcanzó el puesto 42; en México logró 6 certificaciones de diamante, 3 de platino y 1 oro.The Weeknd escribió este tema y lo coprodujo junto a Max Martin y Oscar Holter; es el segundo sencillo de su disco After Hours, y se estrenó el 29 de noviembre del 2019, dos días después del lanzamiento de "Heartless".El artista confesó a Billboard que se inspiró en el estilo musical característico de los años 80 para armar esta canción, sobretodo de la música de Siouxsie and the Banshees y Cocteau Twins.Esta canción, que tiene un remix con la intérprete Rosalía, se posicionó en el primer puesto de los listados musicales de 34 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México, donde logró tres certificaciones de platino.Llegó a streaming el 29 de febrero, y se convirtió en una sensación también en estaciones de radio digitales (con una versión censurada); es la pista número 15 del disco YHLQMDLG, de Bad Bunny.El tema se volvió viral en la red social TikTok, donde los usuarios comenzaron movimientos conocidos como "Safaera Challenge" y "#AbuelaChallenge", donde personas de la tercera edad aparecen bailando el sencillo durante la cuarentena.En Estados Unidos la canción se mantuvo en la posición 81 del Billboard Hot 100, y en la 49 del Rolling Stone Top 100; logró primeros lugares en Honduras y España, País donde consiguió una certificación de doble platino.Maluma unió su talento al de Keityn, Edgar Barrera y Bull Nene para crear esta canción, que fue producida por Rude Boyz y se lanzó el 27 de julio de este año.Fue presentado como un adelanto de su quinto álbum de estudio, Papi Juancho, y logró tal popularidad en las redes que incluso ya cuenta con un remix con el cantante The Weeknd, que se estrenó el 5 de noviembre.Logró el puesto 55 en el Billboard Hot 100 y el 49 en el Rolling Stone Top 100, además del primer lugar en listados de Argentina, Colombia, Panamá y México, donde obtuvo un certificado de diamante.A pesar de que este tema lleva más de un año al aire, ya que se lanzó el 10 de mayo del 2019 como parte del EP The Kids Are Coming, de la australiana Tones and I, sigue atrayendo a los oyentes de todo el mundo.La artista comentó en entrevista con DJ Smallzy que el sencillo trata de todas las experiencias que vivió cuando era cantante callejera en su país, ya que sentía mucha presión para mantener entretenida a la gente, que usualmente la ignoraba.No sólo se ha posicionado en los primeros puestos de listados internacionales (estuvo en el top 10 de Billboard Hot 100, por ejemplo), sino que también obtuvo ocho nominaciones para los ARIA Music Awards el año pasado (ganó cuatro).Esta colaboración urbana estrenó su video oficial en YouTube el 12 de diciembre del año pasado, y desde entonces ha conseguido más 5.8 millones de visualizaciones.Fue tanta la euforia que ocasionó entre el público que incluso se lanzó el pasado abril un remix que contó con la colaboración de Romeo Santos, el cual tiene 1.2 millones de visualizaciones en YouTube.El 29 de febrero se estrenó este tema que Bad Bunny trabajó en colaboración con la cantante Nesi, quien no apareció acreditada; es el cuarto sencillo del disco YHLQMDLG.De acuerdo con el intérprete esta canción representa un himno para las mujeres, pues quiso abordar un mensaje sobre individualidad entre ellas al momento de decidir que no quieren bailar con un hombre de cerca.En el Billboard Hot 100 obtuvo el puesto 53, aunque logró el primer lugar en Latin Rhytm Airplay y en Latin Airplay, al igual que en otros listados de países como Chile y Nicaragua; tiene 24 certificaciones de platino en Estados Unidos y doble platino en España.El 6 de septiembre del 2019 se estrenó este tema entre Christian y Piso 21, que fue pensado como una forma de fusionar el estilo urbano de la agrupación con el ranchero del solista.Fue escrito por el propio Christian junto a Alizzz, David Escobar Gallego, David Lorduy Hernández, Pablo Mejía Bermúdez, Yara, Edgar Barrera y Juan David Huertas Clavijo, y producido para Warner Music.Es el tercer tema del álbum de estudio del intérprete, llamado Colores, el cual debutó en las plataformas de música el pasado 27 de febrero.Fue escrito por el propio cantante junto a Alejandro Ramírez, Taiko, Justin Quiles y Luis Ángel O'Neill; el objetivo de la letra era mandar un mensaje de alerta para aquellas personas que usan el teléfono mientras están conduciendo un auto.En el listado Billboard Hot Latin Songs logró el décimo puesto, y apareció entre los primeros 50 lugares de otros listados en Argentina, Colombia, Suiza y España, donde logró una certificación de doble platino; también obtuvo una certificación de platino en México.El tema se estrenó como parte del lanzamiento del álbum YHLQMDLG y logró una mezcla de varios géneros como el urbano, el bossa-nova y hasta sonidos de videojuegos de Nintendo.Su video, lanzado el 2 de marzo en YouTube, creó polémica entre los fans del reguetonero ya que muestra a un joven en medio de una fiesta pensando en atentar contra su vida, porque nadie le hace caso, hasta que un niño lo detiene y le brinda su apoyo."Lo importante es reconocerlo y hablarlo con gente buena, sin ningún tipo de miedo o vergüenza", comentó Bad Bunny en Twitter respecto al suicidio, cuando le preguntaron sobre la temática del clip.El interprete concibió este tema, que también forma parte de Colores, junto al compositor Alejandro Ramírez; tuvo su estreno el 9 de enero de este año.Para su promoción, Universal Music decidió realizar un evento en la Ciudad de México, donde pintó de morado varios puntos icónicos, para hacer referencia al nombre de la canción.En el listado Billboard Hot Latin logró el puesto número 13 y también se posicionó en otros listados en Colombia, España, Argentina y México, donde logró el tercer puesto en el Airplay de Billboard, así como una certificación doble platino.Un tema más que forma parte del disco YHLQMDLG, el cual de hecho es el tema principal del álbum, y se estrenó el 21 de noviembre del 2019.Su videoclip salió el mismo día del lanzamiento de la canción, el cual fue dirigido por Cliqua X Stillz y presenta al intérprete en diversos escenarios en los que posa junto a un Lamborghini.Obtuvo el primer puesto en el listado Billboard Hot Latin, mientras que en el Billboard Top 100 se posicionó en el número 33; obtuvo certificación de doble platino en España y 27 certificaciones de platino en Estados Unidos.Esta canción, que forma parte de igual manera del disco Colores, fue escrita por el propio intérprete junto a Alejandro Ramírez, René Cano, Justin Quiles y Michael Brun, y producida por Sky y Brun.El videoclip del tema, lanzado el 10 de junio, causó cierta confusión sobre su construcción ya que muestra, de manera animada, al intérprete enamorado y bailando con una muñeca, que representa a un amor fallido de su pasado.El clip logró certificado de platino por la RIAA, y fue dirigido por Colin Tilley; tiene más de un millón de vistas.Para este tema, el segundo sencillo del disco YHLQMDLG, el intérprete decidió realizar una colaboración con el rapero Sech.Se estrenó el 13 de febrero junto a su videoclip, dirigido por Cliqua X Stillz, el cual sigue a un niño que aparentemente representa a una versión más joven de Bad Bunny.En el Billboard Hot 100 logró el puesto número 49, mientras que en el Billboard Hot Latin llegó al tercer lugar; también logró posicionarse en listados de países como Argentina, Chile, Italia y España, donde obtuvo una certificación de platino.Dua Lipa escribió junto a Emily Warren, Ian Kirkpatrick y Caroline Ailin este pegajoso tema que se estrenó el 1 de noviembre del 2019 a través de Warner Bros. Records, como parte del disco Future Nostalgia.De acuerdo con la famosa, este tema es una oda al empoderamiento, ya que trata sobre avanzar tras dejar un amor fallido, y de que éste no se interponga en el futuro; algunos dicen que funciona como secuela al tema "New Rules".Logró el primer puesto en varios listados de países como Croacia, Irlanda, Ecuador y Singapur, entre otros, así como el puesto número dos en el Billboard Hot 100, y el tercero en el Rolling Stone Top 100; tiene varias certificaciones de países como Australia, Reino Unido, España, Alemania, y más.