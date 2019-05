El 30 de junio se concretarán recortes a dependencias federales

La estrategia de austeridad republicana contempla que al 30 de junio se hayan concretado todos los recortes de personal de dependencias públicas federales. La Secretaría de la Función Pública (SFP) contempla que habrá nuevos ceses hasta esa fecha.La dependencia convocó este jueves a una conferencia de prensa para explicar qué elementos sí contempla la austeridad republicana, y cuáles no están dentro de la estrategia, y acusó que se ha difundido una visión errónea de la austeridad.“A partir de la emisión del memorándum se han difundido en la opinión diversas versiones y documentos que han contribuido a dibujar una visión incorrecta sobre la austeridad republicana. Todo cambio al interior de las instituciones enfrenta resistencias, es por esto que la Secretaría de la Función Pública realiza hoy este ejercicio de transparencia”, indicó Tania de la Paz Pérez Farca, Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.Sin embargo, al ser cuestionados sobre la cifra total de despidos o recortes en el gobierno federal e institutos públicos, tanto ella como Francisco Varela Sandoval, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la administración pública federal, dijeron desconocer la cifra.El recorte final, explicaron, dependerá de cada área, ya que las dependencias se encargan de manera independiente de identificar las plazas duplicadas que serán recortadas.Varela Sandoval señaló que muchas de las personas que trabajaban bajo honorarios con contratos semestrales, ya no serán renovados, y sostuvo que esos casos no son considerados como despidos. Sin precisar la cifra, dijo que el 50 por ciento de los trabajadores por honorarios ya no serán renovados.Además, recalcó que atendiendo al memorándum presidencial para reducir gastos en el gobierno, se recortarán 20 por ciento de recursos.Del millón 320 mil 175 puestos estructura que tiene el gobierno federal, 113 mil 884 son servidores de mando y enlace, considerados como de confianza, y quienes podrían verse afectados, ya sea con reubicación, recorte o no renovación de su contrato.Indicó que 92 de cada 100 trabajadores del gobierno no serán afectados de ninguna forma y la “capacidad operativa no está siendo tocada”. Además, aseguró que no hay reducción en el personal de servicios de educación y salid, pero sí buscan reducir áreas que duplican funciones.En la conferencia estaba prevista la participación de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, pero se informó que de último momento tuvo un cambio de agenda por una reunión de trabajo.