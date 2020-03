El 30% de lo que pagas por el kilo de pescado y camarón es puro hielo

Escuchar Nota

Atún pierde terreno ante sardinas

organización sin fines de lucro que trabaja para la conservación de los océanos.“Terminamos pagando en promedio 30 por ciento más porque nos venden agua a precio de mariscos, es sobre todo en los productos importados como en tilapia y camarones donde los porcentajes son mayores”, declaró Renata Terrazas, directora de campañas de Transparencia de“Genera un fenómeno lamentable de competencia desleal, cuando la gente va al supermercado ve los precios de los importado suelen ser más baratos que los nacionales, tanto en tilapia como en camarón, pero cuando hacemos el ajuste del pLa muestra en tiendas como, de los cuales 132 pesos, el 31 por ciento, es lo que se paga de hielo glaseado; mientras que el kilo del producto nacional cuesta en promedio 444.98 pesos, de los cuales 55.52 pesos, el 13 por ciento es de glaseado.“Pasa en un contexto de omisión legal y omisiones de las autoridades, no hay un marco legal que permita establecer que esto es un fraude y terminamos pagando por eso, la peor muestra que encontramos fue”, alertó la directora.La NOM-242-SSA1-2009, que corresponde a especificaciones sanitarias para productos de pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados, sólo apunta que “deben glasearse o empacarse para protegerlos contra la deshidratación y la oxidación, durante su permanencia en el almacén frigorífico”; pero no dicen el porcentaje de glaseado o refieren su retiro para el comercio final.El 98 por ciento de los productos tienen al menos una capa depues de según, sólo 21 por ciento de los hogares destinan parte de su gasto para el consumo de pescados y mariscos.El estudio dese realizó a 82 muestras de pescados y camarones congelados en presentaciones de empaque y a granel que estaban en anaquel para su venta directa a consumidor.En 2019 se vendieron 10 mil 315 millones de pesos de atún con un volumen de 169 mil 967 toneladas, una contracción anual del 8 y 4.8 por ciento, respectivamente, ambos valores se colocaron como el peor indicador desde que el INEGI tiene registro.Por el contrario, en 2019,El año pasado, un estudio dereveló que las latas de atún contenían hasta 62 por ciento de soya, donde marcas de Bodega Aurrera, Chedraui, Ancla y Precissimo, fueron las reportaron mayor porcentaje.Al respecto,“Yo creo que el precio va a dominar, y la costumbre se va diluyendo cada vez más, además de que el consumidor no está en su mejor momento, y los apoyos de Andrés Manuel López Obrador no necesariamente van a consumo básico”, comentó Hermosillo.Por su parte, Rolando Contreras, director para abarrotes en“El consumidor lo que quiere es satisfacer su apetito y ha habido un cruce, está incrementado la ocasión de compra de huevo”, dijo Contreras.En el periodo de la cuaresma de 2019, enSegún, entre 2013 y 2019 la participación en volumen de atún en el periodo de cuaresma pasó de 18.4 a 16.5 por ciento, mientras la sardina brincó de 15.9 a 19.9 por ciento.