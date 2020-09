El 7 de septiembre de Mecano: historia de la ruptura que inspiró la canción

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Se cumplen 29 años de la canción El 7 de septiembre, de Mecano, uno de los temas más recordados por los fanáticos de la extinta agrupación española.



Este día se ha vuelto una tradición en redes sociales recordar la canción y revivir las razones que llevaron a Nacho Cano a escribir El 7 de septiembre.



Según la historia, destapada hace no mucho, trascurría la década de 1980, cuando la escritora Coloma Fernández Armero salía con el compositor; la relación duró cerca de ocho años, hasta que lllegó la ruptura, misma que inspiró a Nacho Cano a crear El 7 de septiembre, así como la continuación del tema La fuerza del destino.



Coloma Fernández compartió que ella y Nacho terminaron en el mes de diciembre, y para el día 7 de septiembre del siguiente se vieron en un restaurante para festejaron su separación, guardaban la distancia, misma que conservaron por varios años, relató a la revista Vanity.



El 7 de septiembre fue el primer sencillo del álbum Aidalai, el cual lanzó el grupo español Mecano el 14 de junio de 1991.







El tema recobró fama en 2005, cuando David Serrano, José María y Nacho Cano crearon el musical Hoy no me puedo levantar, que narra la historia de "Mario” y “Colate”, dos amigos que buscaban triunfar en la música y en el proceso llegaban al Bar del 33, lugar de trabajo de “María”, quien comienza una relación con “Mario” el 7 de septiembre de 1981.





