El 72% de criaturas consume plásticos en los océanos

Científicos dicen que es probable que no quede ni un solo ecosistema marino que no se vea afectado por la contaminación que copa el mundo.Un equipo de investigadores de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, recolectó un total de 90 anfípodos (pequeños crustáceos) de seis de las grietas más profundas del océano y reveló que el 72 % consumen plástico en cantidades sorprendentes, según un estudio publicado recientemente en la revista Royal Society. Pero lo más interesante de la investigación es que el 100 % de los animales provenientes de la fosa Challenger (el punto más profundo conocido del océano, a 10 898 metros), tenían plástico en sus entrañas.“Estas observaciones son el registro más profundo posible de la aparición e ingesta de microplásticos, lo que indica que es muy probable que no queden ecosistemas marinos que no se vean afectados por desechos antropogénicos”, dijo el biólogo Alan Jamieson, líder de la investigación, en un comunicado de prensa de la institución.Este documento pone de relieve la amenaza a las pequeñas especies de las aguas profundas que podría tener un devastador efecto dominó en la cadena alimenticia.