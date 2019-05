El aborto equivale a recurrir a un sicario, insiste el papa

El papa Francisco aseguró este sábado que la prohibición del aborto era una cuestión humana, no religiosa, y reafirmó que era equivalente a recurrir a un sicario.""¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema?”, declaró el papa. “No entren en lo religioso cuando es una cuestión humana”, añadió.El pontífice argentino hablaba ante los participantes de un coloquio sobre la lucha contra el aborto terapéutico, propuesto en casos en que los diagnósticos antenatales revelan graves malformaciones."Ningún ser humano puede ser considerado como incompatible con la vida”, insistió el papa.En este caso, los cuidados no son un gasto sino que ayudan a “los padres a preparar su duelo y a percibirlo no sólo como una pérdida sino como una etapa […] Este niño permanecerá en sus vida para siempre, y habrán podido amarlo”, insistió.Para el papa, en lugar de proponer el aborto terapéutico hay que crear “redes de amor” para evitar que el miedo a la enfermedad y del sufrimiento no condene a las familias a la soledad.En octubre de 2018, el papa Francisco ya comparó el aborto a recurrir a un sicario, unas declaraciones que provocaron fuertes reacciones.