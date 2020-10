El actor de ‘Tarzán’, Ron Ely, demanda a Policía por la muerte de su esposa e hijo

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El actor de "Tarzán", Ron Ely, presentó una demanda contra la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara en California, alegando que sus agentes contribuyeron a la muerte de su esposa e hijo mientras respondían a un incidente violento en la casa de la familia en Hope Ranch en 2019.



Cameron Ely llamó a las autoridades a la residencia el año pasado el 19 de octubre, inicialmente diciéndoles que su famoso padre acababa de intentar atacar a su madre de 62 años, Valerie Lundeen Ely.



Las autoridades identificaron rápidamente al hombre de 30 años como el sospechoso real y finalmente lo localizaron fuera de la casa.



Según un comunicado de prensa emitido por la oficina del alguacil del condado de Santa Bárbara en ese momento, Valerie ya estaba "fallecida con múltiples puñaladas dentro de la casa" cuando los agentes llegaron al lugar. Pero según la nueva demanda por homicidio culposo, obtenida por TMZ, Ely dijo que solicitó servicios de emergencia después de que su esposa sufriera puñaladas en el pecho y pulmón.



Cuando los agentes se presentaron en la casa alrededor de las 8:15 p.m., supuestamente no pudieron verificar si Valerie todavía estaba viva, según la demanda, que también apunta a la ciudad de Santa Bárbara. Ely también afirmó que los agentes impidieron que el personal médico ingresara a la casa y, en última instancia, impidieron que su esposa recibiera atención durante casi media hora.



No fue declarada muerta hasta las 8:42 p.m.



La demanda también señaló que Cameron no estaba armado cuando los oficiales se acercaron a él esa noche mortal, aunque las autoridades han dicho que el hombre de 30 años afirmó tener un arma en ese momento. Sin embargo, de acuerdo con la demanda por homicidio culposo, Cameron en realidad tenía los brazos en el aire cuando los agentes desataron 24 rondas de disparos y lo golpearon 22 veces.



La estrella de televisión también afirmó que su hijo estuvo sin atención médica durante casi 15 minutos.



Ely, quien se retiró de la actuación en 2001, estaba en casa en el momento del incidente pero no resultó herido. Protagonizó una variedad de papeles televisivos en la década de 1960, pero es más famoso por su papel en "Tarzán", que lo presentó como el hombre de la jungla de 1966 a 1968. Ely también ha tenido papeles recurrentes en "The Love Boat" y "Mujer Maravilla."



Está buscando una cantidad no especificada en daños.