El actor japonés Haruma Miura se quita la vida a los 30 años

Escuchar Nota

El actor japonés, informa el diario Japan Times.Todo apunta a unpor ahorcamiento autoinfligido, hipótesis reforzada luego de que lasEl cuerpo se descubrió cuando su mánager acudió a su casa al no haber ido a trabajar.Esta noticia ha causado un gran revuelo en Japón, donde gozaba de gran popularidad y había trabajado en un gran número de producciones comoy en la película enMiura se hizo famoso por ser miembro del grupo de J-Pop, para después emprender una carrera como actor.El actor también participó en la premiada película de, estrenada en 2013 y dirigida por el famoso cineasta japonés,. Gracias a su interpretación en dicha producción el joven fueTambién apareció en varias producciones teatrales, como en la adaptación japonesa de 2016 del musical de Broadwayen el que interpretó a una drag queen.A sus 30 años,. El intérprete tiene una larga trayectoria artística, alcanzando el éxito en cine y televisión haciéndose acreedor del cariño del público y consolidándose como una de las celebridades más importantes del mundo del entretenimiento.1999: actuó en “Nilo” interpretando a Umi Nishiyama.2001: actuó en “Mil años de amor – El cuento de brillar Genji”.2002: actuó en “Mori no Gako” interpretando a Masao Kawai.2006: actuó en “Coger una ola” interpretando a Taiyou Sasaki.2007: actuó en Koizora interpretando a Hiroki Sakurai.2008: actuó en Naoko interpretando a Yusuke Iki.2009: actuó en Crows Zero 0, interpretando a Yusuke Iki.2010: actuó en Kimi ni Todoke interpretando a Shota Kazehaya.2011: actuó en Parque de Tokio como Koji Shida.2013: actuó en Pirata Espacial Capitán Harlock siendo la voz de Yama.2015: actuó en Shingeki no Kyojin como Eren Jager.2006: participó en “Komyga Tsuji” como Shonan Soke.2008: participó en “Gokusen 3” como Ren Kazama.2008: participó en “Galileo SP” como Manabu Yukakawa.2009: participó en “Samurai High School” como Koaro Mochizuki.2010: participó en “Bloody Monday Temporada 2” como Fujimaru Takagi.2011: participó en “Hol wa mata noboru” como Eiji Miyata.2012: participó en “Higashino Keigo Mysteries” como Ryo Nakaoka.2018: participó en “Yonimo Kimyona Monogatari Spring Special Edition 2018” (Fuji TV, 2018).2019: participó en “Two Weeks” (Fuji TV).2020: “Don de fuego” como Hiroyuki Ishimura.2005: “Caramelo” con la canción “Promesa”2008: “Yuzu” con la canción “Umaku Ienai”2013: “C&K” con la canción “Corazón de Mikan”2014: “Nico toca las paredes” con la canción “Bakemono”2017: “Yu Takahashi” con la canción “Reportaje”