El actor Marcelo Córdoba disfruta hacer cine

Escuchar Nota

Tras más de una década en las telenovelas mexicanas,, cinta que se estrenó el mes pasado en la plataforma Amazon Prime Video.La historia(2013), autoría del propio Pumarino, en la que se narran las complejas situaciones a las que se enfrenta el director de una agencia de coartadas para infieles, argumento que se retomó en la puesta en escena., quienes dieron vida a los personajes ya conocidos desde 2013 gracias a la obra del escritor poblano.En entrevista exclusiva con Elite,que acaba de ver la luz pública a través del servicio de streaming luego de un largo período de postproducción, pues las grabaciones se realizaron en Puebla a principios del 2018.A pesar de que, pues interpretó a san Pedro en la película Santiago Apóstol (2015), Angels Inc es quizás la más significativa de su carrera como actor porque le tocó encarnar a Fabio, el protagonista de la historia.Asimismo,, lo que le brindó la oportunidad de demostrar que también puede estar en la pantalla grande, pues considera que "un actor es un actor en el ruedo que sea", haciendo alusión a su capacidad para trabajar en producciones televisivas, cinematográficas y teatrales.El proyecto me llegó por medio de José María Pumarino, él escribió el libro original, una novela de corte erótico muy exitosa en su edición digital por toda Latinoamérica, él mismo hizo la adaptación al guion cinematográfico, consiguió los recursos y dirigió la película. Hicimos la película en Puebla a principios de 2018 aproximadamente, hubo todo un lapso de tiempo en el que la película estuvo en postproducción y luego tratando de ubicarla en algún lugar que finalmente se dio en Prime, que en lo personal me parece que tiene un contenido bastante padre, pero bueno, finalmente ve la luz hace un mes con una muy buena respuesta del público y es que la novela ya tenía muchos seguidores y fans que esperaban la película desde hace año y medio.Muy divertido porque es un hombre atrapado en circunstancias extraordinarias, me gustan esos personajes que llevan una vida común y de repente se ven atrapados en crímenes, en intrigas políticas y toda la película están tratando de salir de eso, también se me hace muy atractivo aún como espectador, eso fue lo que más me divirtió, este tipo atrapado en crímenes, lo intentan matar y luego hay algo político en medio, todas esas alternativas a mí se me hacen muy jugosas como actor para aprovechar el conflicto.Fabio no solo provee coartadas para infieles, él es casado y engaña a su mujer, entonces en lo que me enfoqué fue en la mentira, él vive en un mundo construido por mentiras, la gente que es infiel tiene que mentir mucho para sostener esa otra relación, por eso me centré en esto y en todo lo que este tipo de trama te obliga porque luego es muy difícil salir de esas mentiras y quedas atrapado, ese es el tema de la película. Además tiene otras situaciones, como la soledad acompañada, gente infiel que se siente sola y por eso busca a otra pareja para paliar un poco esta soledad, yo creo que es lo que quiso José María escribir, la soledad justificando esta agencia de coartadas para infieles.Hay una frase de la película que a mí me parece que pinta de cuerpo entero esto y es que "las estructuras morales de la sociedad no soportan la verdad" parece que hay mucho de cierto en eso, cuando expones la verdad finalmente incomodas muchísimo, en el caso de la gente, la tomó muy bien porque es ficción y en la ficción nos refugiamos todos para contar historias; nos sentimos muy seguros porque es fantasía. Entonces, en esta fantasía de una agencia que provee una coartada para cuando quieres escaparte con tu amante, la gente se divierte mucho y en esa ficción se protegen, les sirve para refugiarse de la verdad que a veces es un poco dolorosa.Me encantó porque además me sacó un poco de la televisión, luego los productores y la gente del medio lo encasillan a uno como un actor de televisión y no te dan la oportunidad, pero José María apareció con este proyecto independiente y me encantó porque me dio la oportunidad de demostrar que también puedo hacer una película, puedo estar en la pantalla grande y protagonizar un proyecto así, un actor es un actor en el ruedo que sea, me parece que eso fue lo más importante para mí, demostrarme a mí y demostrarle a la gente que puedo hacer otras cosas también.Te hemos visto en melodramas televisivos y en obras de teatro, ¿pero en qué medio o escenario te sientes más a gusto?Me gustó mucho hacer cine, no es la primera vez que hago, te da un poco más de tiempo, la televisión es muy vertiginosa, todos los días son muchas escenas, son muchas horas, siempre hay una pifia y el cine te da más oportunidad de trabajar las escenas, se hacen pocas escenas por día, está mucho más cuidado, hay un poco menos de estrés, en fin, me sentí muy cómodo. La televisión tiene la velocidad y adrenalina que también están padrísimas, pero el cine es el cine, tanto para el espectador como para el actor, se trata de un medio diferente.Me quedé con una cosa que estaba muy interesante, antes de la pandemia habíamos hecho un piloto de una serie de corte sobrenatural, que precisamente la íbamos hacer en Guadalajara, estaba todo ya puesto para conseguir recursos, el Gobierno iba a apoyar y vino todo lo que ya sabemos de la pandemia, eso se paró en seco aunque iba muy adelantado, eso es lo que me quedó. En este tiempo hice castings, pero ahorita está todo muy en el aire, hay proyectos que de plano ya se pasaron para el año que viene, otros que no se sabe, al menos en mi caso todo está muy volátil.No para nada, nunca, los infieles en el fondo quieren ser cachados.Se van a pasar una hora y media muy divertida, no tenemos más pretensión que divertir y que pasen un momento de sano esparcimiento y si de paso los hace reflexionar un poco sobre su vida, las circunstancias, bienvenido sea, pero si no, los invito a que vean la peli y se diviertan durante una hora y media, para que se olviden de los problemas que son muchos y esperemos que pasen.Conoce más del trabajo de Marcelo en: