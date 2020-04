El aislamiento en Michoacán será obligatorio; anticipan sanciones

Escuchar Nota

“Al rato que se empiecen a morir a quién le van a echar la culpa, al gobierno”, declaró el mandatario.



“No importa quien sea, no importa que sea el rico del pueblo. Si no tiene nada que hacer afuera, que no salga”, enfatizó.



“Prefiero que exageremos a relajar la disciplina y se nos comience a morir la gente”, justificó el mandatario durante una gira de trabajo por Huetamo.

A partir de este lunes 19 de abril, el aislamiento socialIncluso, señaló, quien no cumpla será multado “así sera rico o pobre, no importa”., y que quien no cumpla o justifique porque se encuentra en las calles será multado y tendrá que hacer labores comunitarias.En el video de un minuto y medio también dijo que, aparte de ser multados, serán aislados y recluidos, “No me importa que sea el más rico del pueblo, quien sea que ande en la calle sin tareas esenciales tendrá que cumplir con esas tareas de carácter comunitario”, declaró el mandatario.El Ejecutivo señaló que solo podrán transitar por la vía pública aquellas personas que justifiquen sus salidas y su estancia en las calles, las que realicen trabajos esenciales.también anunció que a partir de este lunes el aislamiento en casa, así como el uso de cubrebocas en las calles, será obligatorio.