El alarmante resurgimiento del militarismo japonés para Rusia y China

Sputnik investigó cómo es el resurgimiento del militarismo nipón.Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón renunció a la fuerza militar como vía para la solución de los conflictos.Japón se encontraba en el límite del 'mundo democrático': cerca de ella se ubicaban dos gigantes comunistas, la URSS y la República Popular China.Lo más alarmante es que estas ideas son populares no solo dentro de la sociedad, sino también dentro de la cúpula política del Estado nipón.Los políticos japoneses empezaron a permitirse cosas que antes no se atrevían a hacer. A partir de 1975 los primeros ministros de Japón visitaron en reiteradas ocasionesEl ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, también visitó el santuario en repetidas ocasiones lo que provocó indignación en China.En otras palabras, la vista del primer ministro de un país como Japón a este santuario es vista por muchos como un gesto de veneración al militarismo e imperialismo que produjo millones de muertes.Pero el resurgimiento del militarismo no se limita a la veneración de los soldados caídos y de algunos criminales de guerra.y este trabajo ha sido bastante exitoso. Japón es famoso por ser uno de los principales gigantes industriales del mundo, por lo tanto, no es de sorprender que el país asiático tenga material bélico de vanguardia.Japón cuenta con varias empresas que forman la columna vertebral de su industria militar.fue uno de los principales proveedores de material militar a Japón durante la Segunda Guerra Mundial y aún lo sigue siendo.Según una investigación del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo —SIPRI, por sus siglas en inglés— publicado en abril de 2020, en 2019 Japón ocupó el noveno lugar en lo que a gasto militar se refiere con unos 47.600 millones de dólares, por debajo de los indicadores de 2009Este porcentaje no es tan grande en comparación con otras potencias militares del planeta, pero aun así se trata de grandes cantidades de dinero que hacen que Japón forme parte del top-10 de los países con el mayor gasto militar.