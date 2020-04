El alcalde de Torreón pone en riesgo a la población: Morena

Escuchar Nota

Politizar las medidas, acciones y programas de salud pública para enfrentar la pandemia es una irresponsabilidad criminal, aseguró, al reprobar la actitud “bizarra, irresponsable y criminal de algunas autoridades municipales”, como el alcalde de Torreón, que rechazan las medidas por la contingencia sanitaria.“Aquí, en Coahuila, es lamentable la actitud de Jorge Zermeño al cuestionar las medidas y decretos que han instrumentado y expedido las autoridades sanitarias federales y estatales. Con su actitud pone en riesgo grave a la población”.“Alegar, como hace Zermeño, que no está claro cuáles son las actividades económicas esenciales es una tontería; el decreto expedido por la Secretaría de Salud Federal es claro. Decir que, ante los decretos del, porque eso no está en el Bando de Policía y Buen Gobierno, es una monumental tontería”.El alcalde debería saber que se suspendió el proceso electoral y que la prioridad es proteger la salud de la población, refirió.“Para que alcaldes como Zermeño no pongan sus intereses políticos por encima de la salud y la vida de los torreonenses”, la diputada propone adicionar un párrafo al Artículo 102 delestará obligado cumplir las disposiciones, decretos y medidas dictadas por la Federación y Estado.Los municipios podrán inconformarse mediante la presentación de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, pero bajo ninguna circunstancia los eximirá de la obligación de cumplirlas y“Los cálculos de los modelos matemáticos estiman que se ha logrado evitar que el pico de la curva epidemiológica ocurriera en abril, sin embargo, al ritmo actual de la incidencia de casos activos, se estima que para mediados del próximo mes el número de casos confirmados podría superar los 100 mil”.Italia, España y Estados Unidos subestimaronse nieguen a cumplir los decretos, acciones y programas que han emitido autoridades sanitarias, federales y estatales.