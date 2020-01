El amor de mi vida ya no está conmigo: Jeffree Star

"Estamos a unas semanas de que Nathan y yo, ya no estamos juntos y ni siquiera sé por dónde empezar. No existe una manera fácil de decir esto, pero nos separamos. He usado mucho de este tiempo de silencio solo para intentar sanarme, ambos estamos en estado de shock, estoy devastado, estoy tan triste y el amor de mi vida ya no está conmigo", dijo el también empresario y modelo. "Estoy tan devastado pero ... al menos no hay chismes locos".



"Nathan es el único hombre del que he estado enamorado. Sé que no está aquí hoy, pero quería saludar y enviar su amor a todos", expresó. "Todavía no hemos procesado completamente eso... porque este estilo de vida es muy loco".



"Él y yo nunca nos hemos sentado y procesado nuestras emociones. Los dos estamos rotos. Los dos estábamos tan ocupados estando el uno para el otro que olvidamos estar allí para nosotros mismos", declaró. "Creo que hay muchas cosas con las que lidiamos en nuestra vida cotidiana y privada que la gente nunca sabe y cosas con las que lidiamos, como la salud mental, y hoy no se trata de ventilar las verdades ocultas de nadie... se trata de que se comparta lo que está sucediendo".



Ciudad de México.-rompió el silencio y reveló en su canal deque terminó su relación condespués de cinco años de estar juntos.En el video titulado "We Broke Up" (Nosotros terminamos) explica a sus seguidores todos los rumores que giran en torno a su ruptura amorosa.El experto en maquillaje, quien había estado alejado de sus redes sociales, destacó que su ex novio jamás estuvo con él por interés o fama, como muchos aseguraban.Jeffree aseguró que su ex pareja y él serán amigos para siempre, dejando en claro que su rompimiento quedó en buenos términos.Hasta el momento,