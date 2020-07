El amor secreto y prohibido de María Félix y su hermano José Pablo

Escuchar Nota

“La Doña” nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. En realidad, ella no esperaba convertirse en una gran figura de cine, pero cuando se trasladó a la Ciudad de México y obtuvo su primera oportunidad, su fama comenzó a crecer como la espuma.

María de los Ángeles Félix Güereña se convirtió en una estrella durante la época de oro del cine mexicano. Los personajes que interpretaba casi siempre eran mujeres fuertes y desafiantes, enamoradas o con el corazón roto y en realidad parecían un reflejo de su propia vida.Conocemos el personaje en el que terminó convirtiéndose María Félix, pero hay secretos que poco a poco han ido saliendo a la luz y aquí en De10.mx te contamos los detalles de su amor “incestuoso”.Con el éxito a cuestas y su enorme belleza, comenzaron a rondarla decenas de admiradores, algunos de los cuales se convirtieron en grandes amores, tal es el caso de Jorge Negrete o Agustín Lara. Aunque Félix fue una mujer que se caracterizaba por sus comentarios fuertes y hasta despectivos hacia los hombres, siempre lo hacía con una diplomacia inigualable.Ese desinterés o frialdad con los que María Félix abordaba el tema de las relaciones amorosas, tal vez no eran más que una forma de protegerse ante la profunda tristeza que le dejó la partida de su primer amor, el cual le fue prohibido cuando era muy joven.En el libro Acuérdate María, una combinación entre novela y biografía, el autor Sergio Almazán relata que “La Diva” vivió un amor imposible con su hermano Pablo, quien fue enviado al Colegio Militar cuando sus padres se dieron cuenta de la sospechosa cercanía que había entre ambos.Los padres de María y Pablo tenían miedo de que esa relación “incestuosa” creciera, por lo que lo metieron a la academia militar, donde Pablo se suicidó de un disparo en la cabeza.Tras este hecho que destrozó el corazón de María, su familia prácticamente le dio la espalda. De hecho, la actriz habló muy poco sobre su hermano Pablo o la relación que llevaba con su familia, la cual no era tan buena, pues basta recordar que al morir dejó toda su fortuna a su asistente, Luis Martínez de Anda.Durante una entrevista con Enrique Krauze, quien escribió el libro de memorias de Félix Todas mis guerras (1994), la actriz habría hecho un único comentario sobre su amor imposible, en ese momento comentó: “Al verlo con su uniforme militar, yo pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Era una tontería, porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor”.En las biografías que han sido publicadas sobre María Félix, la muerte de Pablo siempre se menciona como un suicidio, pero la investigadora Marta Zamora indicó que pudo tratarse de un asesinato.En el documento se añade que José Pablo tenía un golpe en un ojo y un disparo en el pecho a corta distancia (aunque la versión oficial señala que fue en la cabeza).También levanta sospechas la rapidez con la que se llevaron a cabo los trámites para el entierro y que no se realizó el examen de pólvora en sus manos para saber si él se había disparado. Lo único que se sabe hasta ahora es que José Pablo Félix Güereña fue sepultado en una fosa perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México, en el Panteón Sanctórum.