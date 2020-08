FOTO: El antes y después de los actores de Los Años Maravillosos

Escuchar Nota

La producción, dirigida por Neal Marlens y Carol Black, recibió 28 nominaciones Emmy ganado cuatro de ellos; el protagonista Fred Savage se convirtió en el actor más joven jamás nominado a la categoría de Mejor actor principal en una serie de comedia.Con seis temporadas, 115 episodios de entre 22 y 25 minutos y participaciones estelares que se convirtieron en íconos de la cultura popular, la serie terminó el 12 de mayo de 1993.Aquí está lo que fue de los actores a 32 años del estreno de Los años maravillosos.Fue elegido para interpretar el papel central de la historia, la cual estuvo narrada por una versión más grande de él mismo. A los 13 años fue nominado al Emmy convirtiéndose en el actor más joven en recibir una nominación.Savage se tomó un receso de la actuación para estudiar la secundaria y la universidad, a su regreso apareció en producciones como By Meet World, The Outer Limits y Law & Order: SVU, apareció en The Grinder Friends From College en Netflix.Últimamente su carrera se enfocó en la dirección y producción de programas como Unfabulous, Modern Family, Black-ish y Daddy Day Camp.Se trató del padre de Kevin, un veterano de la Guerra de Corea de ideas conservadoras que mantenía una relación conflictiva con su otra hija, Karen.Luego de The Wonder Years, el actor tomó papeles como padre de varios protagonistas en las series de Party of Five, Law & Order, this Is Us. Actuó en Blue Bloods, Sullivan & Son y The Way Back.Fue la madre de Kevin, una ama de casa con personalidad amable y dulce en comparación con su esposo. En la serie regresó a la escuela para obtener un título universitario y trabajar en una empresa de software. El personaje dio los primeros vistazos del feminismo en el programa.Sus trabajos más reconocidos después de Los años maravillosos fueron Dr. Quinn, Medicine Woman, The Bold and the Beautiful y Teachers.Su personaje fue el prototipo de hippie durante todo el programa, con un alma libre y rebelde, todo lo contrario a lo que su padre quería para ella.Terminó su participación luego de cuatro años, cuando Karen entra a la universidad y se muda con su novio.La celebridad prestó su voz para interpretar a Jane en The Legend of Tarzan, a la maestra Jedia Luminara Unduli en Star Wars: The Clone Wars y a Black Widow en la serie animada de The Avengers.Actuó para Law & Order, Elementary y Psych.El actor tomó el papel del hermano mayor de Kevin. En la serie constantemente intimidaba a Kevin y a su mejor amigo, pero conforme avanzaron las temporadas, el personaje mostró madurez y responsabilidad al hacerse cargo del negocio familiar.Hervey actuó los siguientes años de forma ocasional apareciendo en Battle of the Network Stars, Confessions of a Teen Idol, Scott Baio tiene 45 y es soltero y Whatever Happened. fundó la compañía productora Bischoff Hervey Entertainment en 2003, cerró en 2019.Al inicio de la serie fue el mejor amigo de Kevin, pero poco a poco se fueron alejando cuando se demostró que el personaje era demasiado inteligente. En el epílogo se reveló que acudió a Harvard y se convirtió en abogado.El actor en la vida real estudió en Yale y se convirtió en abogado por lo que se alejó de la actuación hasta 21 años después, cuando fue convocado para interpretar a un abogado en la serie Law & Order: SVU durante tres episodios.Se trató de la vecina de Kevin quien estaba perdidamente enamorada de él desde el primer capítulo. En el epílogo se reveló que esta pareja no terminó junta.La actriz firmó contratos con Hallmark y Lifetime. Protagonizó la serie educativa de Netflix Project Mc2.También ha escrito libros matemáticos para niños y jóvenes que desean seguir carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).Stern narró toda la historia en voz en off y dirigió 10 episodios mientras actuaba en Mi pobre angelito en 1990 y Little Monsters en 1985 junto a Fred Savage.Luego de su participación, Daniel Stern se enfocó al arte como escultor y escritor. Recientemente apareció en la primera temporada de Shrill, Love, Game Over, Man!, Workaholics y Angie Tribeca.