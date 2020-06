El antes y después de los personajes de la serie Drake y Josh

Escuchar Nota

Aunque parezca increíble,Drake y Josh se convirtió en una de las series más populares de Nickelodeon durante su transmisión de 2004 a 2007. Con sólo cuatro temporadas y 57 episodios, se centraba en dos hermanastros adolescentes con personalidades opuestas que debían aprender a convivir juntos.Actualmente Drake es mejor conocido por su carrera musical. Incluso se ha vuelto viral entre sus fans mexicanas pues aprovecha cada oportunidad que tiene para demostrar su dominio del español.En De10.mx celebramos el cumpleaños #34 de Drake Bell con un antes y después que muestra la transformación del elenco del sitcom Drake y Josh.La radical transformación del elenco de Drake y JoshDrake comenzó su carrera a los siete años, luego de aparecer en un episodio de Home Improvement. También apareció en cintas como Jerry Maguire (1996) y High Fidelity (2000). Mientras trabajaba en Drake y Josh también lanzó dos álbumes Telegraph y It's Only Time.Después de la serie su carrera comenzó a declinar, aunque regresó a Nickelodeon para dar vida a Timmy Turner en A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner! (2011) y A Fairly Odd Christmas (2012). También lanzó dos discos nuevos, Ready Set Go! y The Lost Album.Comenzó su carrera en la actuación en Snow Day, a los 13 años. Luego tuvo papeles pequeños en ER y Family Guy, así como en The Amanda Show, junto a Drake Bell.Tras su aparición en Drake y Josh tuvo una gran pérdida de peso. También lo vimos en la serie The Mindy Project y se ha convertido en una estrella de YouTube donde tiene 3.9 millones de seguidores.Desde 2017 está casado con Paige O'Brien, con quién tuvo su primer hijo, Max, a finales de 2018.Apareció en Smallville en 2001, cuando tenía sólo ocho años. Dos años después la vimos junto a Jack Black en Escuela de Rock.Después de interpretar a la malvada hermana de Drake, Miranda obtuvo su propio show, iCarly, que se transmitió hasta 2012. También lanzó su carrera musical y en 2010 lanzó su álbum Sparks Fly.Antes de dar vida al padre de Josh, Jonathan apareció en The Jitters (1989), Stranger (1993) y The Auteur Theory (1999).Luego del final de la serie, Jonathan tuvo una racha de papeles menores en series como Parks and Recreation y Grey's Anatomy. También tuvo roles en Teacher of the Year (2014), Game Night (2018), Golden State (2018) y Flashout (2019). Hoy tiene 55 años.Nancy ya tenía una carrera en televisión antes de Drake y Josh, gracias a series como Doogie Howser, M.D., Melrose Place y Beverly Hills, 90210.Tras finalizar la comedia donde dio vida a la madre de Drake, su carrera quedó un poco estancada. Tuvo papeles pequeños en All Kids Count y Monster Island (2017). Próximamente la veremos como Didi Pickles en el live-action de Rugrats.Durante Drake y Josh, donde interpretó a Helen, la jefa de Josh, la carrera de Brown despegó. Mientras estaba en la serie, tuvo papeles en Two and a Half Men, That '70s Show, That's So Raven y The Office.Actualmente sigue teniendo una exitosa carrera en la pantalla chica. De 2009 a 2015 la vimos en Community y de 2015 a 2017 salió en The Mayor. Próximamemnte participará en las cintas Broken Diamonds y Blind Psychosis. Además se ve espectacular a sus 48 años.Antes de aparecer en Drake y Josh como el loco colega de Josh, vimos a Jerry en Crossing Jordan. Después de la serie hizo mancuerna con Miranda Cosgrove y participó en iCarly, donde daba vida al excéntrico hermano de Carly.Lo vimos en series como Still the King y No Good Nick. También trabajó en cintas como Living the Dream (2014) y Alex and Me (2018).Tuvo pequeños roles en Zoey 101 y One Tree Hill mientras actuaba como Mindy, la novia de Josh Nichols en Drake y Josh. Tras finalizar la serie, siguió su carrera en la TV con roles en Gemini Division, The Vampire Diaries y Warehouse 13.