El apagón más prologando de la historia de Venezuela en 9 claves

Venezuela registró el pasado jueves 7 de marzo un apagón masivo que afectó a casi todo el país, y aunque en algunas zonas el servicio eléctrico ha sido restituido de forma parcial, todavía hay varias regiones que para este lunes se mantienen sin energía.Los siguientes datos procuran dar una luz ante la falta de información proveniente de fuentes oficiales tras la falla eléctrica:Según el gobierno de Nicolás Maduro hubo un "sabotaje" en la principal hidroeléctrica del país, el Guri, que abastece el 70 % del servicio eléctrico del territorio venezolano y que se encuentra ubicada en el estado de Bolívar.Sin embargo, expertos coinciden en que ocurrió un incendio "en el corredor" de la principal línea de transmisión del servicio eléctrico del Guri, de"765 kilovoltios".La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem) aseguró hoy que el incendio afectó a "dos conductores" de electricidad y que esto sacó "sincronismo" al Guri y a dos subestaciones, Caruachi, también ubicada en Bolívar, y Macagua, en Sucre.La administración chavista culpa a Estados Unidos y a la oposición, pero esta última responsabiliza al gobierno de Maduro por el mal uso de recursos, pues aseguran que el Ejecutivo ha anunciado invertir 100 mil millones de dólares para atender la crisis eléctrica.La Aviem, por su parte, y el ex presidente de la estatal empresa Corpoelec, Guillermo Ovalles, también aseguran que se debe a la falta de mantenimiento, la negligencia y la "falta de capacidad" dentro de la compañía.Desde 2009, pero se han acentuado en los últimos cinco años con el agravamiento de la crisis económica.El país petrolero cuenta con plantas termoeléctricas con capacidad de 16 mil megavatios, pero sólo 2 mil 500 se encuentran disponibles, según la Aviem, por la "falta de mantenimiento".La Aviem asegura que esto ha llevado al gobierno a aplicar un racionamiento.El país está prácticamente paralizado desde que ocurrió la falla, y miles de personas permanecen en sus hogares en vista de la suspensión de actividades laborales y educativas que ordenó el Gobierno.Efe constató que miles hacen largas filas en las pocas gasolineras que aún permanecen operativas para repostar, mientras que otros ocupan lugares donde el servicio de telefonía se mantiene.El servicio del agua, ya escaso, continúa suspendido, lo que ha obligado a los ciudadanos a buscar el líquido en arroyos y ríos, incluso contaminados como ha ocurrido en Caracas.Un caso aparte es el consumo, restringido casi en su totalidad para quienes no cuenten con bolívares -el signo local- o dólares en efectivo.Aunque la mayoría de los comercios permanecen cerrados, en la capital venezolana algunos locales ofrecen sus servicios, cobrando casi siempre en dólares.La estatal Pdvsa no ha comunicado públicamente que tenga dificultades para cumplir sus obligaciones con clientes internacionales por causa de la falla eléctrica, sólo se ha limitado a informar que continuará abasteciendo de combustible a las gasolineras.Las primeras medidas del gobierno de Maduro se han enfocado en tratar de restablecer el servicio, pero no en mantener operativa la ya maltrecha economía del país.Maduro además ha ordenado la suspensión de las actividades laborales y educativas, por ahora, hasta el martes.El Parlamento autorizó este lunes al jefe del órgano, el opositor Juan Guaidó -reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de países-, a decretar un "estado de alarma" para hacer frente a la emergencia.El propio Guaidó dijo que está en contacto con empresas de Japón, Brasil y Alemania que tienen la capacidad de apoyar en el restablecimiento del servicio.Además, la oposición ha convocado a los venezolanos a manifestarse en las calles, una acción que también hace parte de las presiones del antichavismo contra Maduro para forzarlo a renunciar, pues lo responsabiliza de la crisis del país.Según Guaidó, el primer fin de semana de la crisis dejó perdidas por unos 400 millones de dólares, aunque consultados por Efe los presidentes de las patronales Fedecámaras y Consecomercio, Carlos Larrazábal y María Uzcátegui, respectivamente, coincidieron en que aún no es posible establecer estimaciones.El ministro del área eléctrica, Luis Motta Domínguez, dijo el jueves que el servicio sería restablecido en 3 horas, mientras que la Aviem estimó hoy que una falla de ese magnitud es posible resolverla en unos 6 días.Por su parte, para el e xpresidente de Corpoelec es posible levantar el servicio en solo 10 horas si las labores están a cargo de técnicos especializados.