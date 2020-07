El Apocalipsis de The Umbrella Academy regresa con el trailer de su segunda temporada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El final de la primera temporada de The Umbrella Academy dejó una gran interrogante, ya que la imposibilidad de detener el Apocalipsis lleva a los hermanos Hargreeves a una medida desesperada: volver atrás, para trabajar juntos y así remediar la destrucción causada por “El Violín Blanco”.



Pero el primer trailer deja en claro que todos se trasladarán hasta la década de los sesentas, pero han sido dispersados a lo largo de los años. De ahí que algunos estarán decididos a continuar con sus vidas con lo que consideran una nueva oportunidad, pero The Boy tiene claro que la misión principal no puede ser olvidada, ya que ahora el Apocalipsis se movió para el año 1963.



La adaptación del cómic de Dark Horse de Gabriel Bá y Gerard Way promete desde ya aprovechar todas las experiencias y definiciones de sus personajes de la primera temporada, para solventar no solo la ruta de los protagonistas, como el hecho de que Número 4 ahora encuentre el amor teniendo su propio culto, sino que también la historia mayor que está en juego.



En el camino, también sacarán el jugo a los aspectos de ciencia ficción, fantasía e inclusive terror, todos fundidos en este drama de una familia disfuncional que tiene la misión evitar el Apocalipsis.



The Umbella Academy volverá a Netflix el próximo 31 de julio.







