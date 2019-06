El ‘apóstol’ violó a tres niñas: Fiscalía

El fiscal general de California, Xavier Becerra, calificó de “demente” al líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, detenido en EU, y reveló que hay tres menores de edad entre sus presuntas víctimas.“Creo que es más que una persona enferma, esto es un demente, cómo más se puede explicar algo como esto”, dijo el funcionario en Sacramento, California.Además de García han sido arrestadas por las autoridades estadunidenses Alondra Ocampo, de 36 años, y Susana Medina Oaxaca, de 24, mientras que una cuarta persona identificada como Azalea Rangel Melendez está prófuga.A ellos se les acusa ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles de 26 delitos sexuales, incluido trata de personas, pornografía infantil y violación de menores.Becerra no descarta que haya más víctimas, por lo que conminó a la gente a que realice las denuncias pertinentes.“Quién sabe cuántas víctimas hay, ojalá más familias, más víctimas decidan ponerse en contacto con nosotros, esperamos que cualquier persona que tenga información se ponga en contacto con nosotros para poder avanzar este caso”, aseveró.El escrito de acusación de la Fiscalía identifica –bajo condición de anonimato– a cuatro presuntas víctimas de los acusados, de las que habrían abusado sexualmente, violado y vejado, además de producir material pornográfico.El fiscal precisó ayer que tres de ellas son menores de edad y una es adulta, y que todas son mujeres.Indicó que las víctimas que les han ayudado a recabar pruebas son miembros de la organización o hijos de sus integrantes.El fiscal aseguró que la fianza de 75 millones de dólares contra el líder de la Iglesia La Luz del Mundo se debe al temor de que logre juntar el dinero a través de sus seguidores.Becerra aseguró que la fianza es la más alta en la historia para el Condado de Los Ángeles, California.“Existe el miedo, porque tiene millones de seguidores, de que reúna el dinero”, señaló el Fiscal durante una conferencia de prensa.Por su parte, autoridades de la La Luz del Mundo consideraron como un acto de discriminación religiosa la fianza de hasta 75 millones de dólares para enfrentar en libertad la acusación por delitos sexuales.De acuerdo con Abner Nicolás Menchaca, subdirector del ministerio de Comunicación Social de la institución, la cifra es exageradamente alta y no hay registros previos de un monto parecido.“Si revisas la historia de las demás fianzas en California no hay una que iguale esa cantidad, o no hay una de la que nosotros tengamos conocimiento, por tal motivo consideramos que ahí hay un acto de discriminación religiosa”, acusó ayer en conferencia.