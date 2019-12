El arte de embellecer rostros

“Yo siempre le decía a mi papá que yo quería pintar los rostros y él me decía 'espérate, acaba bien la carrera', pero la verdad es que siempre me llamó la atención eso”, recordó.

“El que se vean y se les dibuje una sonrisa en el rostro y digan 'me veo súper bonita, me encantó', eso para mí es la mayor satisfacción”.

Lucir espectacular en un evento social es algo fundamental para todas las mujeres, por eso suelen ser muy cuidadosas a la hora de elegir el outfit, el peinado y el makeup que utilizarán en esa fecha importante.Es justo en el último rubro donde la saltillensese ha especializado desde pequeña, lo que le ha permitido convertirse en un referente del maquillaje social en la ciudad a lo largo de los 20 años con lo que cuenta brindando este tipo de servicio.En entrevista para elite,recordó que su inquietud por “pintar” los rostros viene de una herencia familiar relacionada con el arte, por eso desde temprana edad ayudaba con algunas tareas a su papá, el escultor y pintor José Antonio García Guerra.Esta inclinación natural por las artes la llevó a estudiar Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Noreste, donde poco a poco fue definiendo su pasión por el maquillaje junto a sus amigas, por lo que terminando sus estudios profesionales, decidió especializarse en makeup en San Diego, California.Aunque hace dos décadas comenzó a maquillar para eventos sociales y pasarelas, hubo un momento en el que decidió parar y dedicarse de lleno a su familia, pero debido a que la gente le pedía que volviera, hace tres años lo retomó.“Y de ahí ya no he parado, la única diferencia es que antes maquillaba en mi casa y ahora voy a las casas de ellas a maquillarlas, eso a la gente le ha gustado más”, explicóy dijo que también tres chicas suelen acompañarla para encargarse del peinado, lo que ha convertido esto en un servicio integral.La saltillense mencionó que cada inicio de temporada, en verano y en otoño, revisa las tendencias qué se usarán a través de la tienda Sephora y toma lo que se puede emplear en Saltillo, pues reconoce que el estilo de la ciudad sigue siendo muy tradicional, en comparación con el de otras zonas del país, como la Ciudad de México y Monterrey.Con todo esto, Alma define su estilo como algo natural en el que resalta la belleza y los rasgos de cada mujer para que luzca hermosa y elegante al mismo tiempo, “por eso me enfoco en usar tonos café y ocre, o puede ser el que ellas quieran, pero cuidando simpre que el rostro se vea natural, estudiando la cara y resaltando la belleza de cada quien”, puntualizó.Gracias a su amplia experiencia,señala que las chicas adolescentes son más exigentes con el maquillaje en comparación con las señoras, principalmente porque las más jóvenes quieren estar a la moda y las personas mayores solo quieren verse bonitas.Sin embargo, la saltillense reconoce que en cualquiera de los dos casos, su satisfacción siempre es la misma: que a la mujer que maquilla le guste su trabajo, y a lo largo de estos 20 años nadie le ha reprochado nada sobre su labor.“Cuando acabo les digo que se miren al espejo, y el que se vean y se les dibuje una sonrisa en el rostro y digan 'me veo súper bonita, me encantó', eso para mí es la mayor satisfacción, sin importar si es la novia, la quinceañera, la mamá de la novia, o una chava que va a modelar en una pasarela”, enfatizó.Asimismo, detalló que lo más desafiante en el makeup es el trabajo con los ojos, pero de pequeña esto era parte del apoyo que le pedía su papá.“En lo que más te tardas es en los ojos; pones la base, la sombra, el delineador, y ahí te puedes tardar hasta tres cuartas parte de lo que se tarde todo el maquillaje.“Mi papá me ponía mucho a maquillar rostros y principalmente los ojos, si hacía un tigre, me pedía que hiciera el ojo, luego con las caras humanas, por eso yo siempre dije 'quiero maquillar los rostros'”, recordó.Por último,reconoció que a lo largo de todo este tiempo su familia, conformada por su esposo Alejandro del Bosque y sus hijos Mauricio, Alejandro y Marialma, siempre ha sido su gran apoyo, sobre todo los fines de semana que suelen ser de agenda llena.“De repente no estoy todo el sábado porque maquillo desde la mañana hasta la noche, entonces no veo a mi familia, pero al final todos me apoyan súper bien y mi marido se queda con los niños”, finalizó.Conoce a detalle el trabajo deen:Instagram: makeupalmagracia