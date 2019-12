‘El ascenso de Skywalker’ repite como líder de la taquilla de EU

Estados Unidos.- La última entrega de la franquicia de Star Wars repitió como líder de la taquilla del fin de semana en Estados Unidos, seguida de ‘Jumanji: El siguiente nivel‘, dirigida por Jake Kasdan.



‘Star Wars: El ascenso de Skywalker‘, la novena y última película de la saga principal de este universo, sumó 72 millones de dólares a su acumulado nacional de 341.33 millones.



En el extranjero, el filme de J. J. Abrams, en el que La Resistencia sobreviviente se enfrenta a la Primera Orden una vez más, ha generado 363 millones de dólares para un total de 704 millones 330 mil 816 dólares.







De acuerdo con Box Office, la tercera entrega del fantástico mundo de ‘Jumanji‘ dirigida por Jake Kasdan, obtuvo ingresos de 35.30 millones de dólares durante este fin de semana para un total de 164.28 millones desde su estreno el pasado 13 de diciembre en cuatro mil 227 salas de cine.







La historia de las cuatro hermanas “Amy”, “Jo”, “Beth” y “Meg” en el filme ‘Mujercitas‘ (Little women) dirigido por Greta Gerwig debutó en la tercera posición de la cartelera estadounidense con 23 millones 990 mil dólares.







En el cuarto puesto de las más taquilleras se ubicó el filme animado ‘Frozen 2‘, de los directores Jennifer Lee y Chris Buck, con ingresos estimados de 16.50 millones de dólares, para un acumulado de 416.64 millones.



La historia de “Anna”, “Elsa” y “Olaf” rumbo al “Bosque Encantado” acumula 796.30 millones de dólares en el extranjero para un total global de mil 212.94 millones de dólares, luego de cinco semanas de exhibición.







La cinta animada ‘Espías a escondidas‘ (Spies in Disguise) dirigida por Troy Quane y Nick Bruno obtuvo 13.20 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla, mientras que en el extranjero obtuvo 16 millones de dólares.



‘Entre secretos y navajas‘ (Knives out) de Rian Johnson; ‘Uncut gems‘ de los hermanos Josh y Ben Safdie; Cats, del director Tom Hooper; ‘El escándalo‘ (Bombshell) de Jay Roach; ‘El caso de Richard Jewell‘ (Richard Jewell) son los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.