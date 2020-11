‘El asesinato del científico nuclear iraní envía un claro mensaje a Biden’

Escuchar Nota

destaca el periodista Zvi Bar'el. Además, advierte que dos posibles escenarios podrían desarrollarse en el futuro en las relaciones bilaterales.El asesinato del físico nuclear iraní Mohsen Fajrizade, era solo cuestión de tiempo y de oportunidad.destaca el autor en su artículo publicado por el periódico israelí Haaretz.Ya en el 2006, durante su comparecencia en Washington, el portavoz de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán,Este ente iraní en el exilio, llamado también como Mujahedin-e Khalq,Fajrizade era el segundo en aquella lista.en un intento de asesinato atribuido a Israel.Con el crimen perpetrado contra Fajrizade los servicios de la inteligencia, destaca Zvi Bar'el, si bien agrega que este ataque "está lejos" de impulsar el cierre del programa nuclear.y solucionar otros problemas, como la posible situación en la que Irán congele el desarrollo de su programa de misiles balísticos a cambio de entablar una cooperación económica con EEUU.Por su parte las autoridades iraníes, destaca el periodista, han presentado su versión de lo ocurrido,al respecto.Sin embargo, el margen de maniobra de Israel podría reducirse en un futuro próximo e, pronostica el periodista. El candidato demócrata a la presidencia de EEUUpara el desarrollo de las relaciones entre EEUU e Irán durante la Administración Biden.escribe el periodista. En unoen la región.destaca el analista.En particular, el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero del 2020 empujó al Parlamento iraquí a exigir la retirada de las tropas estadounidenses. Esta demanda no correspondía con los intereses de altos cargos militares de EEUU y la posición del mismo, ya que es consciente de que el actual presidente estadounidense podría utilizar cualquier pretexto para mostrar su fuerza a Irán, enfatiza el autor del artículo.al menos entre algunos líderes iraníes, quienes esperan que Washington levante sus sanciones.El presidente Hasán Rohaní y el ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, aseveraron que Irán estaría dispuesto a negociar con Estados Unidos linformó el periódico The New York Times.En septiembre, el candidato demócrata calificó de "imprudente" la decisión del actual presidente Donald Trump de retirar a EEUU de aquel pacto."Ofreceré a Teherán un camino fiable para volver a la diplomacia. Si Irán volviese a cumplir estrictamente el acuerdo nuclear,