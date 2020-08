El Barça accede a sentarse con el padre de Messi; ambas partes suavizaron sus posturas

Escuchar Nota

Se verán las caras. Abocados a acercar posturas y entenderse, las dos partes han dado su brazo a torcer y han suavizado sus posturas, aunque se mantienen firmes en sus pretensiones.padre y representante del futbolista, en cuanto este aterrice en laEl influyente progenitor se encuentra en Rosario y tiene previsto desplazarse aen las próximas horas para desatascar la enquistada situación en la que se encuentra el delantero desde que los abogados de la familia enviaron un burofax al club dando por finalizada la relación contractual y exigiendo una salida sin ningún tipo de penalización.Tantohan estado en contacto telefónico estos últimos días. En las conversaciones que han ido manteniendo las dos partes, el presidente le ha expresado su sorpresa por la postura de fuerza adoptada por su hijo, que ayer cumplió su palabra de no acudir a las instalaciones del club para someterse a las pruebasjunto al resto de la plantilla. Tampoco se espera que se presente en el primer entrenamiento de la pretemporada fijado para hoy a las 17.30 horas. A pesar de ello, desde la planta noble del club catalán se quiere transmitir un mensaje conciliador, primer paso para revertir una situación que parece irreversible. Como muestra de buena voluntad, desde else ha decidido frenar el expediente disciplinario que debería abrírsele por su rebeldía al no presentarse a las pruebas médicas ni al entrenamiento.El encuentro que se producirá en las próximas horas no es ninguna muestra de debilidad por parte del futbolista ni de la entidad. Ambos tienen claro lo que quieren y expondrán sus argumentos tratando de imponerse, aunque arguyen razonamientos divergentes y diametralmente opuestos. Jorge Messi tratará de conseguir la salida de su hijo sin tener que asumir ningún tipo de cláusula de rescisión ni traspaso alguno, y el, que cumpla el contrato o pague los 700 millones de su cláusula de rescisión.