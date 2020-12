‘El Bronco’ acusa desatención de la 4T en su plan estatal para aplicar vacuna

Escuchar Nota

Nuevo León.- El gobierno de Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador un plan de vacunación estatal contra el covid-19, en sociedad con la iniciativa privada, con el que espera aplicar la vacuna con recursos propios a 5 millones de personas.



El mandatario estatal explicó que gobierno y empresarios están listos para invertir hasta 600 millones de pesos para adquirir las vacunas fuera del esquema planteado por el gobierno federal, aunque, hasta ahora, el mandatario federal ha desatendido su propuesta, lo cual representa una “sinrazón”.



“Les hemos solicitado que, de ser posible, acepte la propuesta de nosotros para que la iniciativa privada tenga acceso a la compra para todos los trabajadores y sus familias que, en Nuevo león, la IP me ha hecho una propuesta que ayudaría enormemente para ayudar a la reactivación, pero hemos tenido oídos sordos de la Federación”, dijo.



"El Bronco" explicó que los convenios internacionales firmados para la distribución establecen que únicamente los gobiernos de cada nación pueden adquirir el biológico, por lo que los estados no tienen permiso para hacer por su cuenta esta tarea.



Mencionó que ya pidió a la Federación una explicación sobre la logística que habrá para la distribución cuando lleguen las dosis compradas, y enteró a las autoridades del gobierno federal que el estado ya tiene preparado un sistema para la distribución en su población.







“Yo hice el ofrecimiento a la Federación, porque aquí lo tengo de los empresarios. Cuesta alrededor de 3 dólares por vacuna y la doble sería 6 dólares. Otra cuesta 20 dólares en una sola aplicación (…) La iniciativa privada pondría quizás la mitad de eso, porque dicen: ‘prefiero invertirle a mi trabajador y sus familias, porque quiero que mi empresa siga funcionando’”, expuso el nuevoleonés.



Dijo que este esquema, en el que el Estado patrocinaría las vacunas de quienes carecen de recursos, podría ser un modelo a nivel mundial, aunque existe aún la restricción nacional, que les impide comenzar con el plan.



“Esperemos que el presidente reaccione y también acepte que la economía de México no va en condiciones adecuadas. Estoy seguro que un señor que tiene una zapatería estaría dispuesto a pagar la vacunación de sus empleados. Y en las comunidades rurales, el Estado aplicaría la vacuna de manera gratuita, lo mismo a quien no puede acceder a ella” dijo.



El Bronco señaló que probablemente residentes de la localidad acudirán a Estados Unidos para recibir la vacunación cuando podrían ser protegidos aquí, si el gobierno federal retirara las restricciones.



Dijo que con el plan actual nacional, la administración federal ya pagó por 200 millones de vacunas, que serán suministradas en todo el país hasta finales del año 2021 o inicio del 2022.