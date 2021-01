‘El Bronco’ critica que servidores de la nación participen en plan de vacunación anticovid

Escuchar Nota

“Los miembros o servidores de la nación ¿pa’qué hombre? Ahí los tienen todos amontonados haciendo valla, como en el pasado. No necesitamos porras ni nada de eso. Pues pobres chavos”, dijo previo a la “Evaluación de Programas para el Bienestar” en Linares, Monterrey.

"Pregúntele a los chavos pa’que vean todos ellos están a huevo ahí afuera", respondió.

“No podemos nosotros estar haciendo un calendario para ver cuántos se nos mueren. Eso es ingrato, tenemos que hacer un plan para ver si es posible que mañana consigamos la mayoría de las vacunas”, apuntó.

“Prefiero las vacunas que las PCR, inclusive, nos salen más baratas, si vacunamos dejaremos de hacer pruebas. Es prácticamente lo mismo o mejor”, expresó.

El gobernador decriticó que losparticipen en la estrategia nacional de vacunación contra el, por lo que rechazó se involucren en la campaña de ien su estado.Al ser cuestionado sobre si la participación de los siervos de la nación es una medida electoral, el gobernador respondió que "todos ellos están a huevo ahí afuera” y afirmó que los militares son quienes deben resguardar la vacunas.Añadió que para la aplicación de lapodría realizarse en el estadio de, de losy otros espacios públicos.Asimismo añadió que “nunca es tarde” para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador acepte que gobiernos estatales y empresarios adquieran por su cuentaExplicó que aún no dará a conocer cuántos recursos destinará para la compra de vacunas anticovid, no obstante, afirmó que dejarán "de hacer lo que sea necesario de hacer en el gobierno para comprarlas”.Puntualizó que hasta el momento han tenido comunicación -sin intermediarios- con las farmacéuticas AstraZeneca y Sputnik V para consultar disponibilidad, así como costos.Comentó que el lunes creará un comité con empresarios y alcaldes para elegir cuál vacuna es la de mejor calidad y qué laboratorio tiene disponibilidad.Expresó que tendrá una reunión con empresarios y alcaldes a quienes exhortó a no politizar el tema.Reiteró que empresarios están dispuesta a comprar vacunas para sus trabajadores y sus familias, por lo que dijo su administración se enfocará en zonas vulnerables.