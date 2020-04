‘El Bronco’ usará la fuerza pública contra las personas que desatiendan recomendaciones

Escuchar Nota

Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, advirtió que la policía no es para estar llevando “caprichudos” a su casa, pero que no dudará en hacer uso de la fuerza pública en caso de que la población desatienda las recomendaciones emitidas a causa del Covid-19.



Estamos avisando, resguárdense en su casa, vamos a asumir la responsabilidad de cuidarnos y si para cuidarlos tenemos que meterlos a fuerza a su casa, lo haremos”, sentenció ‘El Bronco’.



Agregó que más vale que los ciudadanos se vayan por las buenas a su casa y no esperen que la fuerza pública sea utilizada.



La necesitamos (a la fuerza pública) para otras cosas, no para estar llevando caprichudos a su casa”, aseveró.



Añadió que ha visto mucha gente en la calle y eso no le pace correcto porque nada más debe ser la que realice actividades esenciales.



Indicó que el miércoles tiene reunión virtual con los alcaldes y se van a homologar algunas acciones.



“El Bronco” se pronunció por el endurecimiento de medidas en caso de ser necesario.