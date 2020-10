El burro no está en peligro de extinción: UNAM

Escuchar Nota

Aún cuando se ha alertado por la disminución en el número de burros, esta especie no está en peligro de extinción, así lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Mariano Hernández Gil, especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), explicó que su decremento puede deberse a que en los censos se reportan los animales que están en las unidades de trabajo rural, pero hay personas que tienen más de ellos en zonas de cerro y montaña.El número de estos animales se redujo enEl especialista señaló que debido a la urbanización, en algunas zonas de México se ha prescindido de ellos, pero en otras más, aún contribuyen a la seguridad alimentaria y al desarrollo sustentable, por lo que “los burros están lejos de desaparecer”, indicó Hernández Gil.Otra probable razón para la disminución en el número de esta especie, sería que existe un mercado para la piel de burro a nivel global, ya que en China se le utiliza para elaborar “eijao” (un tipo de pegamento) al que se le atribuyen efectos benéficos para la salud.Tal vez no lo sepas, pero desde hace 35 años existe en México el programa Donkey Sanctuary UNAM el cual está a cargo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y que trabaja a favor del bienestar y conservación del burro.Este programa tiene presencia en 13 entidades de la República Mexicana,: Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, entre otros.Hernández Gil destaca que no solo se trata de llevar medicinas o cirugías para los asnos, sino también se comparten aspectos zootécnicos para mejorar su bienestar. “Hay que reivindicar al burro y cambiar de percepción, es un animal que le ha dado mucho a México”, puntualizó.