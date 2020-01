El calendario de pagos anuales para este 2020

Escuchar Nota

A penas vamos por lade este año, para que ningún pago anual se nos pase por alto. Estas son algunas fechas importantes que debes tener presente.El portal Coru.com, una plataforma dedicada a comprar productos financieros, compartió con El Financiero, algunosEste pago es obligatorio para todo dueño de una propiedad y se debe cubrir dentro de los dos primeros meses del año. Considera que, si eres de la Ciudad de México, el Gobierno te da un descuento de 8% si pagas en enero, mientras que los que paguen en febrero obtendrán un descuento del 5%. Además, se permite realizar el pago con tarjeta de crédito y a meses sin intereses., tiendas de autoservicio o departamentales, farmacias o por internet.Este impuesto lo cubren aquellos propietarios de vehículos y el monto depende del estado, pues hay algunas entidades que no lo pagan. Por ejemplo, en la Ciudad de México, continua el subsidio de 100% sobre este impuesto para personas físicas y morales, sin fines de lucro y cuyo valor del auto no supere los 250 mil pesos, para conocer el monto que el dueño del automóvil debe cubrir es necesario entrar a la página de la Secretaría de Finanzas e ingresar el número de placas y la entidad en la que se realizará el pago.Las personas físicas deben realizar su declaración anual en el mes de abril, aunque todavía faltan un par de meses, es importante que los contribuyentes comiencen a prepararla, considera que en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT) hay declaraciones prellenadas que puedes usar. No olvides realizar tu declaración, pues en caso de no hacerlo tendrás que pagar multar o recargos, además, al tener todo en orden podrás tener un saldo a favor.El pago se puede efectuar en bancos, tiendas departamentales y tiendas de conveniencia o kioskos de la Tesorería.Hay pagos que debemos realizar de manera anual, como el predial, por eso te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre el pago de este impuesto que toda persona dueña de una propiedad, sin importar el uso que se le dé, es decir, habitacional, comercial o industrial, debe pagar.La tarifa del predial se calcula con base en el valor del suelo, el cual depende de la ubicación del inmueble; además, se toma en cuenta el valor de la construcción, el número de pisos, la superficie del terreno, la superficie de la construcción y la antigüedad del inmueble.Respecto a este impuesto, México es el país que menos ingresos percibe, así lo dio a conocer un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el cual expone que en 2017 la recaudación de predial subió a 0.3% del Producto Interno Bruto; comparado con Estados Unidos, nuestro país recauda muy poco, pues el vecino del norte percibe 4.2% del PIB por este concepto.El pago de este impuesto debe realizarse en los primeros dos meses del año, en caso de hacerlo de manera puntual, cada entidad da algunos beneficios, como descuentos, por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas que paguen en el mes de enero recibirán un 8% de descuento en su predial, mientras que aquellos que paguen en febrero obtendrán un 5%. Por su parte, los adultos mayores, jubilados y pensionados reciben un descuento del 30%.