El campo mexicano, en riesgo de convertirse en un sector de damnificados

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de que en los últimos la agricultura mexicana dio visos de tener el potencial para convertirse en un país altamente competitivo, capaz de mantener un nivel de exportaciones por más de 35 mil millones de dólares al año, sobre todo en el periodo 2015-2018, en la actualidad presenta rezagos que alejan al país de recuperar autosuficiencia y soberanía alimentaria.



Rafael García del Horno, ex dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Guanajuato, recordó, que desde los tiempos del gobierno del general Álvaro Obregón, se inició un proceso de desarrollo del campo mexicano con inversiones crecientes en infraestructura y aumento de productividad, hasta llegar el actual gobierno, con un presupuesto federal de los más bajos y una insuficiencia que mantiene a los campesinos en calidad de damnificados.



Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha sostenido el índice de importación de alimentos por el orden del 40 por ciento del consumo nacional de maíz, arroz, frijol y trigo, leche, carne de cerdo y de bovino.



Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de esos alimentos y se mantiene como el más importante socio comercial de México con un intercambio del 80 por ciento entre ambas economías.



García del Horno, dijo, que van a cumplirse dos años de negociaciones sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora con el T-MEC, entre México, Canadá y E.U, sin que finalmente haya entrado en vigor, aunque no se ha roto el flujo comercial entre las tres naciones.



Con relación al tema de la importancia del sector agropecuario y pesquero, como elementos fundamentales en la alimentación del pueblo mexicano, ni por asomo lo considera el gobierno entre sus prioridades.



Hace unos días el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, anunció en Palacio Nacional que el sector primario espera cosechas por 290 millones de toneladas de alimentos de todo tipo, sin precisar niveles de producción por cultivo, posiblemente temeroso de dar la nota de que México importa de más de 40 millones de toneladas entre maíz, frijol, trigo, arroz, soya, carne, leche, y etc.



En este gran volumen de producción de alimentos se incluyó a la caña de azúcar, con una cosecha anual hasta por 70 millones de toneladas, de las cuales sólo el 10 – 12% corresponde a azúcar refinado.



También añadió el funcionario a más de 40 millones de toneladas forrajes, verdes y secos; alrededor de 20 millones de toneladas de frutas diversas, y otra cantidad similar de hortalizas y legumbres, sin considerar a los productos industriales como café, cacao, y otros.



Sí, todas son cosechas, pero no dejan de ser cifras infladas para “dar volumen” a producción de alimentos.