El cañón de la nave

Leandro Castro estuvo en la pelea por el Jugador Más Valioso de la pasada campaña de la Liga Mexicana del Pacífico con los Cañeros de Los Mochis, y con esa estirpe es como arriba al campo de entrenamiento de los Saraperos de Saltillo, para convertirse en el puntal de la ofensiva verde.“Me sentí feliz, me sentí a gusto, me sentí en familia, la verdad que espero tener una mejor temporada que el año pasado, similar o mejor, siempre uno espera año tras año hacer algo mejor y eso es lo que vengo a hacer aquí”, comentó el dominicano, quien bateó para .303 con 13 cuadrangulares con la novena cañera.Leandro Castro llegó en la parte final del primer torneo del 2018, y se destapó en el segundo tras conectar 14 palos de vuelta entera, siendo uno de los líderes en la Liga Mexicana de Beisbol, números que avalan su calidad y su aporte al ataque sarapero.“Me sentí bien con la oportunidad que me dio Saraperos, gracias a Dios pude tener una temporada como la que se esperaba, eso me abrió los ojos, pero también a los directivos y la fanaticada, que pensaba que ya quedó Leandro, pero las cosas me salieron bien”.Sin duda, la dupla conformada con Josuan Hernández refuerza en demasía en lineup verde, así como lo hicieran con los Cañeros en el Pacífico. Leandro Castro ve un equipo competitivo que puede saciar esa sequía de cuatro campañas sin postemporada, siendo ese el principal objetivo de todos.“Todos los cambios se hacen para bien, Saraperos es una franquicia que siempre está en las finales y creo que este año lo vamos a lograr, veo muchos nuevos rostros, gente que ya han estado en playoffs, esa es la meta, el objetivo es llegar a postemporada y finales”.Tener un mánager ganador en la figura de Roberto Vizcarra ha enfocado a cada uno de los integrantes de los Saraperos de Saltillo, como el caso de Leandro Castro, quien en su primer día de entrenamientos, ve fundamentos suficientes para que la Nave Verde pueda resurgir de su cenizas.