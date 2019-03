Justin Carter murió durante la grabación de un video

El cantante de música country, Justin Carter, perdió la vida a los 35 años de edad después de que el arma que portaba para la grabación de su video musical se disparara por accidente.De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la propiedad del intérprete, ubicada en Houston, Texas en Estados Unidos. El lugar era utilizado como set de grabación de su nuevo éxito.Carter se dio a conocer por la canción "Perfect", la cual alcanzó gran éxito a nivel nacional, colocándole en la escena musical como una de las jóvenes promesas del género.De acuerdo con las declaraciones de la madre, en el momento de las grabaciones, su hijo portaba una arma en su bolsillo ya que sería utilizada en una de las escenas, pero un mal movimiento provocó que la pistola cayera al piso, lo que detonó la única munición que impactó en uno de los ojos del cantante."Es una gran pérdida para nuestra familia", comentó a la madre del fallecido a la prensa local.Aunque su carrera apenas comenzaba a despegar, Carter ya se se estaba ganando un lugar y el respeto de sus compañeros en el género. Colocando su tema "Love Affair" como uno de los temas más escuchados en la radio, el cual le permitió firmar contrato con una disquera en Estados Unidos."Justin ya no está con nosotros, ha fallecido. Él será extrañado por todos nosotros, él siempre estuvo lleno de alegría, risas, y fue amado por tantas personas en su vida", se lee una publicado en su perfil, la cual fue hecha por Jamie Scott Ruckman, administrador de su página.En la cuenta de Facebook de la madre se publicó un comunicado en el que la familia recordó con gran cariño el trabajo musical del ex militar que con 35 años de edad, Carter dejó a sus dos jóvenes hijas, Dixie y Kaylee.Su manager, Mark Atherton lamentó la muerte de su amigo y señaló que Justin tenía el potencial para "convertirse en el próximo Garth Brooks, con un costado humorístico que no le impedía tomarse su trabajo muy en serio".De acuerdo con algunas de las publicaciones, familiares informaron a los fans que, al haber prestado servicio a las Fuerzas Armadas, su deseo era que se hiciera honores fúnebres militares.