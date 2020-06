El canto al amor y a la vida de Pau Donés, en diez temas de Jarabe de Palo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pau Donés ha sido la voz y guitarra de Jarabe de Palo, banda con la que desde 1995 ha dejado todo un legado de canciones de pop y rock que han traspasado generaciones y que con su estilo, cercano y sencillo, han transmitido a sus seguidores el amor por la vida.



Hacer una lista de diez de sus canciones no es fácil, pero he aquí una selección de algunas de las más relevantes de la trayectoria de Jarabe de Palo.



“La flaca”: El gran éxito indiscutible de Jarabe de Palo, que se publicó en 1996 en su álbum de debut, con el mismo nombre, que vendió más de 600 mil copias y fue disco de platino. Canción de aire latino compuesta en 1995 por Pau Donés durante un viaje a Cuba y que ha sido la banda sonora de miles de sus seguidores.







“Grita”: En ese mismo álbum de debut se encuentra esta canción, que ha servido como colofón a los conciertos de Jarabe de Palo en sus últimas giras. Tema que anima a no guardarse los problemas y a compartirlos con aquellos en quien confías: “Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, pa lo bueno y pa lo malo”.







“El lado oscuro”: En el álbum “La flaca” se encuentra otro de los temas más populares de Pau Donés, que explica el gran éxito que tuvo Jarabe de Palo a partir de su debut. Tema sensual y sugerente donde los ritmos latinos complementan perfectamente una letra de amor y seducción.







“Depende”: El segundo álbum de Jarabe de Palo, al que daba título este tema, también fue un gran éxito de ventas y obtuvo disco de platino. “Depende” (1998) es una canción llena de vitalidad que invita a relativizar los problemas y a disfrutar de la vida, porque “aquí estamos de prestao”, como dice la letra.







“Agua”: En “Depende” se incluye esta canción melancólica y triste con sabor latino, en la que se canta al amor no correspondido, con el agua como metáfora de ese amor imposible, que se pregunta qué hacer “cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca”.







“Te miro y tiemblo”: El tercer tema del álbum “Depende” es una canción con letra sencilla y música delicada sobre los amores que se van, porque como dice la letra, “¿cómo borrarte de mis recuerdos?”, “¿cómo negar que aún te venero?”.







“Dos días en la vida”: De su álbum “De vuelta y vuelta” (2001) destaca este bolero, que Donés escribió para que fuera cantado por Celia Cruz, y en el que se refiere a los engaños en el amor: “Se acabaron las mentiras, y de todo aprendí”, se consuela el cantante.







“Bonito”: Otro de los grandes himnos de Jarabe de Palo. Canción, publicada en 2003 en un álbum con el mismo título, que contagia el buen rollo y el amor por la vida, como no puede ser de otra manera cada vez que Donés proclama, de la forma más directa y sencilla: “Todo me parece bonito”.







“Me gusta como eres”: Tema con deje melancólico de su sexto álbum “Adelantado” (2007) -que incluía versión ‘bonus’ en italiano-, y que canta al amor de la forma más sincera posible, enumerando poéticamente las distintas cosas que le gustan de su pareja para concluir, sencillamente: “Me gusta como eres”.







“Humo”: La canción de Pau Donés con la letra más descarnada, en la que alude al cáncer que padece y que encabeza su álbum “50 palos” (2017). En el videoclip, luce una camiseta con la fecha de su nacimiento (11-10-1966) y canta: “Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto… Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte… ¿por qué a nada le tengo miedo, por qué a nada le tengo fe?"