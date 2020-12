El cártel de TikTok: emplea crimen organizado ‘Narcomarketing’ en redes sociales

Escuchar Nota

La persecución de una lancha, que se hizo viral en Estados Unidos, provocó que surgiera undenominado, informó el diario The New York Times (NYT).“Este es el mundo del cártel de TikTok, un género deen la popular plataforma de redes sociales”, indicó el reportaje.Después de verse ese video, abundó,>“¿Los cárteles acaban de implementar su estrategia de marketing de TikTok?”, cuestionó un usuario en un video visto alrededor de 490 mil veces. Y preguntó: “¿El coronavirus está afectando las ventas de todos ustedes?”.De acuerdo con el texto escrito por el periodista Óscar López, detrás de los miembros de las pandillas narco-bling y bailarinas se esconde una realidad ominosa:Para reforzar sus comentarios, citó en el artículo a la antropóloga de la Universidad de Murcia, España, Alejandra León Olvera, quien sentenció:Para ella, estos sujetos. El mensaje –apuntó– tiene que ser rápido, atractivo y viral, porque así “la violencia se vuelve divertida o incluso se le pone música”.El periodista destacó que el contenido de los cárteles comenzó a inundar los feeds de TikTok en EU apenas en noviembre, después de que un video de la persecución de un bote a gran velocidad se volvió viral en esa plataforma.Óscar López preguntó a un portavoz de TikTok sobre su política respecto de los videos y respondió que esta compañía está “comprometida a trabajar con las fuerzas del orden para combatir la actividad delictiva organizada”, y aseguró que había eliminado “el contenido y las cuentas que promueven la actividad ilegal”.Según el autor de El Narco: Inside México’s Criminal Insurgency, Ioan Grillo,Señaló que al principio, diseñadas para, pero a medida que evolucionaron las plataformas digitales, los cárteles difundieron contenido “más sofisticado”.Aunque Facebook e Instagram han circulado desde hace varios años, TikTok ha aportado una nueva dimensión al género de los cárteles, agregó.De acuerdo con NYT, en julio circuló un video de integrantes del, en uniforme, sosteniendo armas de alto calibre y vitoreando a su líder en decenas de vehículos blindados con las iniciales del CJNG, al tiempo que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitaba los estados bastión de la organización criminal.Otro video que, fue el de un agricultor cortando vainas de semillas verdes en un campo de amapolas, usadas para cosechar la resina en la producción de heroína. Una voz en off mencionaba: “Aquí en las montañas solo hay trabajadores. Simplemente buena gente”.Y en otra grabación se mostró una figura vestida de negro con un chaleco antibalas y un rifle AR-15 bailando el “floss dance”.