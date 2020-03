El casting de Danna Paola para Élite se hace viral

Escuchar Nota



'Sé que viene algo muy grande para mí': Danna Paola

Esta es la entrevista con Danna Paola, hace cinco años:

En 2015 la actriz mexicanaconfesó en entrevista paraque algo grande venía para ella; pero nadie imaginó entonces la dimensión del éxito.Meses después de esta entrevista realizó un casting para la serie española Elite, y eso le ha cambiado la vida.La actriz, quien entonces prestó su voz a la protagonista de la cinta animada 'Home', cree que la suerte está de su lado y se visualiza triunfando en otros proyectosDanna Paola sigue disfrutando la enorme proyección que le dejó el musical Wicked, el cuál protagonizó y es considerado además, como el más sobresaliente de los últimos tiempos. Y es que a unos días de que guardó el sombrero de la bruja Elphaba, a la joven actriz la llamaron de una compañía estadunidense para que le prestara su voz a Tip, la nueva protagonista de la cinta animada Home, donde compartió créditos con la cantante Rihanna, ya que la intérprete originaria de Barbados, también realizó el mismo doblaje, pero en la versión americana.—La verdad es que estoy súper contenta, terminé Wicked en enero y ahorita me tomé un buen descanso, aunque ya estoy empezando con mucho trabajo. Acabo de doblar una película para Dreamworks que se llama Home. Está increíble, se las recomiendo, y empiezo el año con el pie derecho, la verdad es padrísimo y más con un doblaje porque es algo que disfruto mucho, más cuando hice Enredados con Disney, espero que les guste mucho la película, no se la pierdan en el cine.—Fue increíble y no sabes cómo me divertí porque es una gran historia más allá del sano entretenimiento. Habla más que nada de la amistad y de esta chica que es Tip, una chica de Barbados que se va obviamente a vivir a la ciudad y vive con su mamá. Estos personajes que son alienígenas llegan a invadir la ciudad, ella pierde a su mamá porque se la llevan y viven ciertas aventuras tanto Oh, el marcianito, como Tip y se hacen muy buenos amigos. Este personaje me encantó, en Estados Unidos Rihanna le prestó su voz y yo en Latinoamérica, estoy feliz. Aparte es una cantante a la que admiro muchísimo y poder doblar su voz fue increíble. El personaje de Oh lo hace Luis Gerardo Méndez y la verdad es una historia muy divertida para toda la familia.—Sí hay una restricción, pero sólo con Disney porque no puedo ser otra princesa dentro de no sé cuanto tiempo porque en el 2010 hice a Rapunzel, de la cinta Encantados y no puedo repetir la voz de sus princesas principales. Para mí estar en la historia de las princesas de Disney fue ¡wow! y lo mejor que me ha pasado. Ahora con Dreamworks está increíble y es una aventura padrísima. Además amo la animación, el poder doblar a un personaje con Dreamworks, que es una empresa increíble y ha hecho películas fabulosas fue maravilloso. La verdad es que el doblaje te da otra experiencia en la actuación y me hace muy feliz.—Me llamaron a la semana que terminé Wicked para hacer la prueba del doblaje, la mandaron a Estados Unidos y dieron el ok y la doblé en tres días.—No, me hubiera encantado. Yo feliz de poderla conocer, estaría increíble, todavía no sé sí se vaya a dar la oportunidad justamente viene la premiere de la película y vamos a estar ahí.—Sí, justamente estamos preparando el disco, va a ser como un estilo primera fila, algo en vivo. Quiero que se parezca un poco más a lo que hice en Wicked, que sea un poco más íntimo. con una acústica espectacular y con músicos en vivo.—Estamos eligiendo temas, compositores y productores porque quiero que sea un disco fresco y muy diferente a los que me han escuchado anteriormente, porque antes no tenía mucha opinión acerca de lo que quería cantar y ahora es el momento de hacerlo a mi gusto. Sé que viene algo muy grande para mí y no sabes como estoy disfrutando ahora esta libertad e independencia para hacerlo como yo quiera.—Hay varios proyectos para este año todavía. Estamos decidiendo qué es lo mejor para mí y donde yo esté contenta y que sea lo mejor para mí. No estoy con ninguna televisora, estoy libre y puedo trabajar con quien yo quiera. Sigo escuchando ofertas de televisoras y yo feliz de que me contemplen en sus proyectos. He platicado con varias empresas y estaré con la que me va ayudar a crecer como artista y donde crean en mí.—Gracias a Dios tengo mucho trabajo, sigo haciendo castings en Estados Unidos, haciendo varias cosas para series y ojalá que todo salga bien y poniendo changuitos para que se me den las cosas y proyectos para televisión en México.—Para nada soy exigente, más bien quiero estar en un proyecto donde pueda combinar la música y la actuación. Aunque sí me gustaría hacer televisión y obviamente en Estados Unidos. Todo va bien en proceso y ojalá y se dé.—Sabía lo que era Wicked, es un musical que lleva 11 años en cartelera en Broadway y ha sido el más exitoso de todos los tiempos y el poder haber representado a México junto con Cecy de la Cueva, pero en español, fue increíble.—Me encantaría hacer Los Miserables o Chicago en un futuro, ahorita viene El rey léon y sé que les va a ir espectacular.—Ni siquiera yo tenía idea de lo que era capaz y poco a poco fui creyendo en mí y en lo que puedo hacer hasta lograr una temporada espectacular como fue Wicked. Te juro que aún no me la creo.—La verdad es que sí no he parado de trabajar, creo que ahorita estoy en el mejor momento de aprovechar mis 19 y 20 años próximos y hay que saber aprovechar esta edad que se nos va rápido. Tengo muchas metas y sueños que se van a lograr si sigo trabajando para lograrlo.—La verdad es que mi vida ha estado expuesta a todo el mundo y todo el tiempo y a mí siempre me ha gustado tener algo para mí, que es mi vida privada y mi familia. Me gusta tenerla para mí porque sabes que siempre tienes tus secretos y son tuyos y por qué toda la gente debe de saber todo de ti, eso es algo que he sabido manejar y obviamente relajarme.—Por supuesto, la verdad es que sí porque chismes siempre van a salir, tanto las revistas hacen su trabajo como yo hago el mío y es un medio donde cada quien trabaja para lograr lo que quiere y cada quien hace su chamba.—Estoy súper tranquila, contenta y en un momento de mi vida muy padre. Sé que viene algo muy grande para mí y estoy plena y muy tranquila. Este año me propuse hacer ejercicio y comer sano.Meses después llegó la oportunidad: hizo casting para Élite.