El centro de Coyoacán permanecerá cerrado para evitar amontonamientos el Día de Muertos

Escuchar Nota

Debido a que año con año los coyoacanenses tienen por costumbre reunirse los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre en los jardines del Centenario e Hidalgo y sus alrededores ubicados en la zona centro de la alcaldía de Coyoacán, el gobierno local ha decidido cerrar las principales calles de este.A través de sus redes sociales, Manuel Negrete Arias, alcalde de Coyoacán, informó que el cierre del centro de la ciudad se hará con motivo de evitar que de las aglomeraciones surjan nuevos contagios de Covid-19, en el mensaje expresó "te queremos sano, te queremos vivo"En el mensaje instó a los ciudadanos a celebrar de una "forma responsable", ya que "aún no es tiempo de hacer reuniones" pues lo "importante es la salud".Por su parte, el director de, advirtió que se mantendría un operativo policiaco con el propósito de evitar que se presenten amontonamientos entre los coyoacanenses, el cual comenzaría a partir de las 6 de la mañana del sábado 31 y concluirá a la media noche del lunes 2 de noviembre, recalcó que estará prohibida cualquier tipo de venta ambulante.Las personas que vivan por estas zonas no tendrán mayor problema para acceder a sus casas pues solo deberán acreditar su domicilio. En cuanto a aquellos que necesiten circular a pie por el lugar lo podrán hacer siempre y cuando porten el cubrebocas y no traigan consigo ningún tipo de mascota.Por otro lado, los comercios que se encuentran en el centro cerraran a las 7 de la tarde mientras que, restaurantes y bares estarán abiertos, pero solo atenderán con reservación previa y en un horario de 10 de la mañana a 11 de la noche.Encima de las banquetas de lose colocaron mallas metálicas para reducir el paso de las miles de personas que visitan estos lugares vestidos con motivo del día de brujas a fin de tomarse fotos o intercambiar golosinas.Con información de Debate