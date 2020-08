El cerebro tiene una función integrada y no separada como se creía: Estudio

Escuchar Nota

México.- A través de un nuevo método de análisis cerebral, expertos observaron que el cerebro funciona como un todo unificado y no por regiones aisladas como se llegó a creer.



Investigadores de la Universidad de Duke confirmaron que el cerebro funciona como una red integrada e interdependiente, a través del uso de un método de medición, por el cual emplearon imágenes de resonancia magnética.



El principal objetivo de los especialistas era identificar los cambios efectuados por el cerebro al introducir ciertos estímulos por un tratamiento no invasivo neuronal, aplicado en las personas que participaron en el estudio, publicado en “Journal of Neuroscience”.



Los especialistas les solicitaron recordar cierto tipo e información para después, comprobar a través de los estímulos y de las reacciones de los participantes que pese a que el cerebro controlan la red en determinadas circunstancias, funciona como un todo integrado.



Entre los resultados más destacables obtuvieron que la memoria fue la que sufrió el mayor impacto, pues la usamos diariamente para determinar el camino de regreso a casa de la escuela o el trabajo, o para llevar a cabo actividades como cocinar, vestirnos o bañarnos. A esta memoria de corto plazo se le denomina “la memoria de trabajo u operativa”.



Los neurocientíficos explicaron la importancia de estudiar este tipo de memoria, ya que es una de las más afectadas por el envejecimiento.



Para los investigadores esta visión ayudará a desarrollar nuevos métodos que sirvan para identificar las zonas del cerebro que controlan la red situaciones específicas, porque la mayoría de los estudios se han centrado en una única región y en este caso se consideró la red cerebral completa, así como sus interrelaciones.



Los científicos se demostraron expectantes, pues estos hallazgos permitirán ampliar las investigaciones sobre el impacto de la memoria en la totalidad de la red cerebral, así como se optimizarán los métodos de estimulación cerebral no invasiva, en pro del mantenimiento de la salud de la actividad cerebral.