‘El Chapo’ despide a Eduardo Balarezo, uno de sus abogados

Joaquín Guzmán Loera envió una carta al juez Brian Cogan para informarle que Eduardo Balarezo ya no será parte del equipo de abogados que lo defiende.Juan Alberto Vázquez04.05.2019 16:17:15Eduardo Balarezo, quien encabezó la defensa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quedó desligado del caso que busca aún la reposición del juicio.En una carta enviada al juez Brian Cogan, a la Corte Federal del distrito este de Nueva York, y firmada por Guzmán Loera, se indica que a partir del viernes 3 de mayo Balarezo ha quedado fuera del equipo.Previo a la terminación del juicio, el litigante ecuatoriano había indicado que al no ser él abogado de apelaciones, el capo tendría que buscar a alguien más si es que deseaba dar ese paso.La defensa de Joaquín Guzmán Loera fue muy criticada por no presentar más que un testigo en el intento de ayudar a aminorar los 10 cargos de los que Guzmán Loera fue hallado culpable.Igualmente, Balarezo y su equipo estaban ligados a la línea de ropa marca Chapo que Emma Coronel pensaba poner a la venta. Se ignora si los abogados seguirán ligados a ese proceso.