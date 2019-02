‘El Chapo’ es un hombre común y corriente: hija

Rosa Isela Guzmán, hija mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo que su padre no es "como lo pintan", sino que es un hombre "como todo mundo", luego de que el capo fuera declarado culpable de 10 cargos por un jurado en Nueva York."(Lo hacen ver) como una persona mala, pero no lo es, no es como lo pintan, como millonario, no es como la gente lo pinta. Es un hombre como todo mundo, un hombre común y corriente", dijo en entrevista para Telemundo.Guzmán vive en el sur de California, en Estados Unidos, y no ha visto a su padre en varios años, sin embargo, ella dijo que le tiene mucho cariño, "lo quiero mucho. siempre voy a estar para él", comentó.​La hija mayor de Joaquín Guzmán es ciudadana estadunidense y estuvo casada con Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, quien testificó contra El Chapo en su juicio en Nueva York.Además, Rosa Isela se presentó en el juicio contra El Chapo y se identificó como su hija, sin embargo, Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, dijo que la familia del capo no la reconoce y que nunca habían escuchado sobre ella.Con información de Milenio