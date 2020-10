‘El Chapo’ Guzmán no dirá lo que sabe de Salvador Cienfuegos

Escuchar Nota

Ciudad de México.– La situación de Salvador Cienfuegos, quien fuera Secretario de la Defensa Nacional durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se complica cada vez más luego de ser detenido en Estados Unidos por sus supuestos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.



A raíz del escándalo han sido varios los rumores sobre si el ex funcionario tiene o tuvo algo que ver con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Incluso varios analistas y expertos en narcotráfico coincidieron que su aprehensión era parte de una serie de investigaciones en torno al juicio del ex líder del Cártel de Sinaloa.



Esta versión fue confirmada por la unidad de investigación de Univisión Noticias, quien aseguró que “El Chapo” fue parte de la investigación central y que, además, éste proporcionó una lista de nombres de ex funcionarios que tuvieron nexos con los cárteles de la droga durante el sexenio de Peña Nieto.



Pese a esto, al parecer “El Chapo” se negó a declarar en contra de Cienfuegos. Así lo confirmó su abogado, William Purpura, quien aseguró que el capo no colaboraría con la fiscalía en ningún momento.



Según los expedientes, a Cienfuegos se le seguía la pista desde el 2019 pero se hacía de una manera discreta, ya que las autoridades estadounidenses no querían que éste fuera alertado y entonces intentara huir.



A Cienfuegos se le imputan varios cargos de narcotráfico, se le relaciona de haber colaborado con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De hecho el mismo ex secretario de la defensa nacional, aseguró que “El Chapo” lo había buscado para que lo protegiera antes de su recaptura y que a cambio le daría un millón de dólares.



Pero según Cienfuegos, se negó a cuidarle la espalda a Guzmán Loera.



A varios días de la detención de Salvador Cienfuegos, el ex presidente Enrique Peña Nieto se ha mantenido en silencio.