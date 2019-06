‘El Chapo’ Guzmán planeaba una tercera fuga

Las autoridades trasladaron al narcotraficante a una cárcel en la que las condiciones del suelo le impidieran fugarse nuevamente (Video: Univision)En mayo de 2016, las autoridades mexicanas descubrieron los planes del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera para fugarse por tercera vez de una cárcel de máxima seguridad para evitar su extradición a Estados Unidos, así lo reveló el ex comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.Los planes del fundador del Cártel de Sinaloa obligaron a las autoridades a trasladarlo del Altiplano a la prisión de máxima seguridad de Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos.El 19 de enero de 2001, Guzmán Loera se fugó de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, en un carrito de lavandería. Posteriormente, el 11 de julio de 2015 lo hizo de manera espectacular, a través de un túnel que conectaba con su celda, en Almoloya."El Chapo estaba intentando fugarse de nuevo del Altiplano. Había algunas señales, sonidos en las torres que se habían dado antes de la primera fuga. Revisamos esas señales y tomamos una decisión: vamos a moverlo a otro penal", señaló Renato Sales a la periodista Peniley Ramírez de la cadena estadounidense Univision, que presentó escenas inéditas del operativo de traslado del narcotraficante."Él reaccionó pensando que lo estaban extraditando ya. Decía: '¿A dónde me llevan?'. Ya después se dio cuenta de que estaba en Ciudad Juárez", relató Sales.Sales aseguró que la elección del lugar del traslado fue aprobada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y se decidió principalmente por las características físicas del sitio.Lo anterior, a pesar de que el capo tenía un plano de alguna de las prisiones de máxima seguridad en México, que están construidas con el mismo diseño.Se decidió enviarlo a Ciudad Juárez "por una razón muy simple: el tipo de tierra. Es piedra fundamentalmente en Juárez, entonces es muy difícil hacer un túnel. Pero además en dos kilómetros a la redonda de ese penal no hay absolutamente nada y en un radio de cinco kilómetros había muy pocas edificaciones".Sin embargo, el entonces abogado de Guzmán Loera, José Refugio Rodríguez, negó la versión del ex funcionario, porque "no se ajusta a la realidad y no justifica el cambio de penal que hicieron ellos"."Joaquín Guzmán vivió un infierno cuando lo volvieron a detener. No lo dejaban dormir, cada cuatro horas le pasaban lista, lo vigilaban las 24 horas del día. ¿De dónde sacan que se iba a fugar?", aseguró el abogado.Luego de la espectacular fuga de Guzmán de La Palma, fue detenido nuevamente en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Tres meses después fue cambiado de prisión para, después, ser extraditado a Estados Unidos, donde se espera que este mes sea sentenciado a cadena perpetua por diez delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de dinero.Con información de Infobae