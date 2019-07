‘El Chapo’ solo podrá ser visitado por sus hijas gemelas

Joaquín “El Chapo” Guzmán, narcotraficante y exlíder del Cártel de Sinaloa, por el momento solo podría ser visitado por dos de sus hijas.Se trata de las gemelas que tuvo con Emma Coronel, así lo aseguró Mariel Colón, abogada del capo, en entrevista para la cadena Univision En la charla para la televisora, Colón señaló que no ha visto a su cliente desde la audiencia condenatoria en la corte federal de Brooklyn el miércoles 24 de julio pasado.Colón también habló de la estancia de “El Chapo” en la prisión “Supermax” de Colorado, conocida también como “La Alcatraz de las Rocosas“.“Va a tener una hora al día afuera, siempre y cuando el clima lo permita. Aquí, en Nueva York, no tenía acceso al aire libre. En cuanto a las visitas de abogados, yo iba cada dos o tres días. Ya no. Ahora él tiene cinco visitas (de sus defensores legales) al mes solamente. Le dieron algo, pero también le quitaron”, dijo la abogada.La defensora detalló que solo sus hijas gemelas de siete años, quienes tienen nacionalidad estadounidense podrán visitarlo, una vez al mes y reveló que ellas también lo vieron en el penal de Manhattan.También confirmó que tal vez quien nunca lo pueda volver a ver es Emma Coronel, pues en 30 ocasiones le negaron dicha posibilidad cuando aún estaba en Nueva York pues en el juicio un testigo aseguró que Coronel organizó la construcción de un túnel en la prisión de máxima seguridad en México, que llegó hasta la celda del narcotraficante en 2015.En cuanto a las visitas de su madre, María Consuelo Loera, señaló que la Visa humanitaria para visitar a su hijo aún no le ha sido concedida.Al final, la abogada de “El Chapo” se dijo confiada en que las medidas seguridad en torno a su cliente sean menos estrictas en la cárcel que está actualmente pues se toma en cuenta la buena conducta de los internos para ello.