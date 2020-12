El chavismo gana la mayoría de la Asamblea Nacional en Venezuela, ¿qué sigue?

Escuchar Nota

"Tenemos una nueva Asamblea Nacional elegida por el voto del pueblo, gran victoria de la democracia, de la Constitución", afirmó desde allí Maduro, quien felicitó por el desarrollo de una jornada electoral sin incidentes, en el marco de un contexto complejo, tanto por los factores económicos como políticos, del orden de lo nacional e internacional.

"La diplomacia de la Unión Europea se basa en la solución pacífica de los conflictos, en el respeto a los procedimientos, y deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones o la política de no reconocimiento, que nos puede conducir al mayor absurdo que haya conocido la historia del derecho internacional", sostuvo el exmandatario español.

Votó, según los primeros números, un, un despliegue internacional para sabotear la elección.El chavismo ganó la mayoría a la Asamblea Nacional en las elecciones del 6D (6 de diciembre). El resultado fue largamente esperado, hasta horas de la madrugada, cuandoEl primer dato arrojado fue la participación, que resultó del 31% con un total de. De ese total, la alianza del, encabezada por el, alcanzó el 17,95% con 3.558.320 votos.Las listas opositoras, por su parte, alcanzaron porcentajes bajos. La alianza formada por los partidos Acción Democrática, Copei, Cambiemos, Avanzada Progresista, y El Cambio obtuvo 17,95% con 944.665 votos, y la alianza de las fuerzas Venezuela Unida, Primero Venezuela, y Voluntad Popular Activistas consiguió 4,19% con 220.502 votos. En cuanto al Partido Comunista de Venezuela logró 2,73% con 143.917 votos.Una vez conocidos los números tuvo lugar una comunicación televisada entre el Comando de Campaña Darío Viva, con la presencia de la dirigencia del PSUV, como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, con el presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerras, ambos electos para la nueva AN.Desde horas de la tarde la derecha nucleada alrededor de, una aseveración sin sustento. El objetivo fue instalar el mensaje mediáticamente para luego, una vez conocido los resultados, denunciar un fraude por parte del CNE.El mismo secretario de Estado estadounidense,, tuiteó durante la tarde de las elecciones queEl objetivo de Guaidó fue afirmar que. Así, según ese mensaje, él y quienes se mantienen dentro de esa estrategia resultaron fortalecidos.Sin embargo, ni la abstención fue de 80%, ni la que existió fue producto de un llamado de Guaidó y Pompeo, sino resultado de una serie de variables, como, por ejemplo, la situación de dificultades económicas prolongada en el marco de un bloqueo económico que, durante el 2020, tomó dimensiones aún mayores dentro de la "máxima presión" desplegada desde EU.La variable económica, con su consecuente impacto en descontentos y agotamientos, no fue la única explicación de la tasa de participación. Otra razón puede buscarse en un, donde un sector ya no se siente representado en ninguna de las opciones políticas existentes.Algo es seguro:, lo que representa una victoria para las fuerzas nucleadas en el GPP, y en particular para el PSUV.La obtención de esa mayoría significa haber logrado revertir la derrota legislativa del 2015, año en que la mayoría fue obtenida por la oposición, lo que se tradujo en una escalada de los intentos de derrocamientos, desplegado con centralidad desde la AN., un año que nuevamente estará marcado por elecciones, esta vez a alcaldías y gobernaciones.Otra conclusión es innegable: Guaidó y las fuerzas que se mantienen dentro de esa estrategia, quedarán fuera del Poder Legislativo. ¿Qué hará quienes reconocen su presidencia interina a nivel internacional? ¿Sostendrán que sigue siendo presidente encargado? Al respecto, el expresidente de España José Luis Zapatero (2004-2011), quien vino a Venezuela en el marco de las elecciones, llamó a la reflexión de la Unión Europea., que se pretende realizar a través de una aplicación de teléfono hasta el día 12 de diciembre, cuando, según Guaidó, habrá una votación presencial.El objetivo de la consulta es poder afirmar luego, en particular a nivel internacional, que fue respaldado para mantenerse al frente de la Presidencia imaginaria, ya completamente reducida al ámbito de lo virtual. Capriles Radonski, quien en primer lugar iba a participar de las legislativas, y finalmente dio marcha atrás amparándose en la decisión de la Unión Europea, calificó la iniciativa de la "consulta" como un "llamados a una movilización sin soluciones tangibles".Una pregunta central está aún por responderse:Se trata de un punto central de cara a proyectar la evolución del conflicto y, en particular de la situación económica.Durante los debates entre candidatos a la Asamblea Nacional, uno de los participantes, Javier Bertucci, afirmó, por ejemplo, que, desde el Poder Legislativo podrían realizarse, con demandas consensuadas para abordar el levantamiento necesario del bloqueo, que no cuenta con respaldo dentro de Venezuela.Avanzar en resoluciones de la situación económica será uno de los puntos principales y urgentes a ser abordado por la Asamblea Nacional, tanto, por ejemplo, en el orden de los salarios, como de los servicios públicos, como el agua, la luz, el gas, así como la gasolina. ¿Qué podrá hacer el Legislativo? ¿Qué hará? Son algunas de las preguntas que tendrán respuestas en los próximos meses.En esa realización electoral, es decir en mantener el conflicto por vía electoral, existe en sí mismo una victoria para la posibilidad democrática del país.