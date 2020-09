El chefcito que agrada y molesta a todos

Escuchar Nota

El internet se ha encargado de darle fama a personajes completamente polémicos, una muestra de esta situación es este pequeño niñoque está causando revuelo por sus actitudes.Se trata de Cade, un niño que a sus dos años “ayuda” en la cocina a su madre y su abuela, pero la realidad es que hace más caos porque a su corta edad aún no le indican límites o le piden que no se comporte de cierta forma.El pequeño niño chef incluso es presentado en suscomo que “disfruta tanto cocinar como comer lo que prepara”, y es precisamente esto lo que ha causado incomodidad entre sus seguidores y detractores.Cade tiene poco más de 76 mil seguidores en su cuenta de, mientras que enreúne apenas 202 followers, pues apenas se sumó a esta. Pese a la incomodidad que causa este pequeñito, la gente se ha dividido en opiniones.Esto es lo que dicen sobre Cade y sus desastres en la cocinaLo que llama la atención de este pequeño es que a su edad aún no logran controlar sus impulsos, y es que sea cual sea el platillo que estén cocinando, elsiempre busca la forma de lanzarle mordidas a los ingredientes.Puede ser una bolsa de bombones, lao una taza de harina; el niño chef siempre quiere degustar de las cosas que están en la mesa o dentro de las ollas en las que preparan los platillos o postres.Tanto la madre del pequeño, de dos años, como su abuela batallan para impedir que el niño se lleve todo lo que encuentra en la mesa a la boca, en algún punto llega a ser un tanto desesperante ver que el menor no puede ser controlado.