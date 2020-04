‘El Cibernético’ rechaza prueba de ADN para saber si hija de Sabrina Sabrok es suya

Escuchar Nota

"No. Ella no lo pudo haber dicho. No sé en realidad, ella nunca me dijo nada. No, porque yo me alejé de ella y ella hubiera dicho algo en algún momento", mencionó.



"No, para nada, era pasión y vivíamos el momento, nunca fue algo a futuro", aclara.



"No, ¿pero cómo voy a hacer eso? Si Erick… no tiene por qué tener la duda. Imagínate, ¿en qué parte está poniendo a Erick? ¿Cómo queda él? Yo no lo conozco (a Erick), lo he saludado en algún programa", dijo.



"Yo no tengo duda. Necesito ver a la niña, porque yo tengo a mi hija, ella tiene 7 años. Que arreglen bien eso ellos (Sabrina Sabrok y Erick Farjeat) Yo en realidad me estoy enterando de lo que está diciendo ella y pues sí está poniendo en jaque esto", declaró. "Yo lo que le diría es que hablara con Erick y hablara bien, que pusiera las cosas en claro".



La vedette argentina Sabrina Sabrok sorprendió al revelar que no sabe quién es el padre de su hija menor porque salía con dos al mismo tiempo: uno de ellos es el luchador El Cibernético,En entrevista con De Primera Mano, el pasado 15 de abril, el luchador primero se mostró incrédulo ante la noticia.También aclaró que nunca tuvo una relación seria con Sabrina.El Cibernético se notó confundido ante la posibilidad de ser padre de Metztli y aseguró que no piensa hacerse una prueba de ADN para saber si esto es cierto.Aunque negó que tenga en mente hacerse una prueba, después le sugirió a Sabrina que arregle sus problemas con su ex pareja.Sabrina Sabrok ha dado de qué hablar por no querer hacerse cargo de sus hijas, pues alega que ella no quería ser madre y sus ex parejas fueron quienes insistieron. Esta semana, además, reconoció que quiso abortar tras saber que estaba embarazada por segunda ocasión.