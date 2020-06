¡El ciclo escolar terminó! Así puedes consultar calificaciones e inscripciones

Escuchar Nota

El día de hoy, luego de que la, modificara lapara evitar losde esta enfermedad que ha obligado a las personas aFue el pasado viernes 5 de junio, cuando losmediante el programa, sistema que se implementó por la emergencia sanitaria por elCon ello, se buscó que los niños, niñas y adolescentes siguieran sus estudiosque modificaron sus métodos de enseñanza para no dejar de lado al grupo de alumnado.Desde inicios del mes se informó que else llevaría a cabo, para que a partir del, indicó en un comunicado laEl pasado 5 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que para el ciclo escolar 2019-2020 se entregarían certificaciones digitales, aclarando que en las comunidades sin acceso a internet se entregaría el documento al inicio del siguiente ciclo escolar que se prevé para el 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, ante la pandemia de coronavirus.La forma de evaluación de los alumnos se basó en los primeros dos trimestres del periodo escolar que ya tenía un avance de 73 por ciento, previo a la suspensión de clases presenciales por la emergencia sanitaria por Covid-19.Por ello, la SEP pidió a los maestros que el trabajo a distancia de los estudiantes se tome en cuenta sólo para mejorar la calificación y no para perjudicarlos, a través de una carpeta de experiencias.- Ante la suspensión de clases presenciales, aquí te decimos dónde y cómo consultar en línea la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2019-2020.- Entrar a la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) que se puede consultar aquí.- Dar click en la pestaña de alumnos.- Capturar CURP del alumno y buscar.El sistema arrojará las calificaciones correspondientes al ciclo escolar, nivel educativo, así como turno y grado.La SEP también impulsó un sistema para que los padres de familia de cada estado puedan revisar las calificaciones de sus hijos al término del ciclo escolar.Por ejemplo, en Puebla está el Sistema de Control Escolar (Sisep) en el cual únicamente se debe introducir un usuario y contraseña. Y en Baja California está la página de educación pública del estado y en la sección de alumnos se debe capturar CURP y un código.El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, negó que exista un plan b en caso de perderse el ciclo escolar por la pandemia de covid-19, ya que aseguró que las escuelas llevaban un avance de 73 por ciento al inicio de la emergencia sanitaria.El regreso a clases después del coronavirusEl regreso a las escuelas en México, tras la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus covid-19, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).En el plan para lael regreso a clases será escalonado y el uso de cubreboca obligatorio.Lasserán el 6 y 7 de agosto como fechas referenciales.Del 3 al 7 de agosto,El, formalmente, el ciclo escolar 2020-2021.Entre el 10 y el 28 de agosto se implementará el, para; a partir del lunes 17 y hasta el viernes 28 de agosto, se aplicará la evaluación diagnóstica sobre los aprendizajes correspondientes al ciclo lectivo anterior.-Ciclo escolar 2020-2021- Termina el Aprende en Casa– Evaluación del ciclo escolar– Concluye ciclo escolar- Verano Divertido- Sanitización de planteles e inscripciones– Inicio del ciclo escolar 2020-2021*Entre else implementará el Curso Remedial 20-21 para atender rezagos escolares. *se aplicará una evaluación diagnóstica.Los exámenes delse aplicarán de forma que, por lo que se realizarán de manera escalonada. La aplicación de los exámenes se llevará a cabo como fecha referencial los días, atendiendo las disposiciones sanitarias que emitan las autoridades correspondientes.- Lasserán del 31 de agosto al 18 de septiembre, iniciando clases presenciales el 21 de septiembre.- El inicio del ciclo escolar 2020-2021 en educación media superior será el próximo 3 de agosto, con la impartición de cursos remediales y de nivelación.- La plataforma Jóvenes en Casa se mantendrá, por lo que tanto alumnas como alumnos podrán acceder a los contenidos hasta el 31 de julio.- De igual forma, elserá del 6 al 31 de julio.Ciclo 2020-2021- 3 de agosto – Inicio de ciclo escolar 2020-2021 (Se imparten cursos remediales y de nivelación)- 8, 9, 15 y 16 de agosto. - Aplicación de exámenes- Del 31 de agosto al 18 de septiembre - Calificaciones y alta al sistema de nuevos alumnos- 21 de septiembre – Inicio de clasesPor último, en el caso dey con base en lo acordado con la, elno se dará antes del 7 de septiembre.Independientemente del, siempre y cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde,luego de la fecha sugerida, respetando su autonomía.​