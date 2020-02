El City pega primero: vence al Madrid 2-1

Escuchar Nota

Eldestapó las carencias dely encarriló su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con una remontada con dos goles en 5 minutos, justo cuando el conjunto deparecía que podía acudir al Etihad con ventaja.Lo que no pudo conseguir durante todo del partido, que controló el cuadro decasi siempre, lo logró con las dianas del brasileño, éste de penalti, que revirtieron la diana de Isco Alarcón.Fue el premio a un buen trabajo tan solo empañado por el error deque aprovechó Vinicius para servir a, cuyo tanto daba la impresión que significaba el reencuentro del Real Madrid con el gen de laEsas dos acciones, junto a otro ramillete que no pudo aprovechar, fueron el síntoma más claro de un conjunto de Zidane de nuevo vulnerable, como en los últimos partidos. No ha perdido la eliminatoria aún, pero está abocado a una victoria en Manchestrer por más de un gol o por uno en un triunfo superior al 1-2. Además lo hará sin su capitán, Sergio Ramos, que acabó expulsado al frenar a Gabriel Jesús cuando se escapaba.Elpretendía no volver a cometer errores de los últimos partidos para no entregar la eliminatoria en este primer capítulo.cada salida blanca de balón casi en un suplicio y, cuando era necesario, no dudaba en manejar atrás y hasta en retener el balón por parte de Ederson.Y el City disfrutó de un inicio del segundo tiempo tan esperanzador que el Madrid parecía en la lona. En cambio,le dio alas y esperanzas. Vinicius se escapó, atrajo a tres defensas y envió a Isco, quien, solo, abrió el marcador de forma inesperada (m.60).El Real Madrid cometió a prometérselas felices o al menos a pensar que iba a ir a la vuelta en ventaja, pero no fue así. La permeabilidad y los fallos atrás volvieron a condenarle., una auténtica pesadilla, firmó el empate con un remate de cabeza a pase de, quien culminó la remontada 5 minutos después al materializar un penalti desobre, que acaba de salir.Descompuesto el Real Madrid, el City no renunció a poner la puntilla.y el cuadro blanco evitó el k.o. absoluto, pero no así la derrota, una más en el Santiago Bernabéu, que ha perdido su condición de fortín, algo reiterado en los últimos años.