El Coahuilense Antonio Attolini se ‘destapa’; busca ser secretario general de Morena

Antonio Attolini anunció que buscará ser secretario general de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mediante el proceso de elección por encuesta abierta que se realizará en el partido.En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, Attolini aseguró que su propuesta es "ordenar la casa" puesto que si lo estuviera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tendría que intervenir en la vida interna del partido.Attolini aseguró que Morena le ha fallado al presidente López Obrador y su dirigencia ha sido sorda en los llamados emitidos por el mandatario, puso de ejemplo cuando pidió renovar los cargos internos del partido vía encuesta.Morena no solo debe estar a la altura del Presidente sino hacer una escuela de hacedores del bien, expresó el ex integrante del #YoSoy132. Considera que el partido abandonó a López Obrador.presentó su renuncia al cargo agradeciendo la oportunidad al director del IMSS, Zoé Robledo.Attolini explicó que la razón de su renuncia es por considerar que su ciclo en el IMSS llegó a su fin y explicó que durante su paso en el instituto constató el esfuerzo del personal de saludpor lo que externó su admiración a ellos.